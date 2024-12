fot. Pressfocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Raków wygrywa rywalizację z Górnikiem i Widzewem

Raków Częstochowa wrócił w tym sezonie do rywalizacji o mistrzostwo Polski. Będzie zimował na drugim miejscu w tabeli Ekstraklasy, z dwoma punktami straty do liderującego Lecha Poznań. To dobra pozycja wyjściowa do walki o najwyższe cele. Choć Medaliki latem dokonały licznych zmian kadrowych, trener Marek Papszun kilkukrotnie przekonywał, że w drużynie brakuje jakości, zapowiadając tym samym ruchy transferowe także w trakcie zimowego okienka.

Wygląda na to, że Raków intensywnie pracuje nad pierwszym styczniowym wzmocnieniem. Portal Meczyki.pl przekazał, że bliski przenosin do Częstochowy jest rozchwytywany Wiktor Nowak z pierwszoligowego Znicza Pruszków. 20-latek rozgrywa bardzo udany sezon i jest czołowym pomocnikiem w lidze. W 19 meczach zgromadził dwie bramki oraz trzy asysty.

Trwają zaawansowane rozmowy między Rakowem a Zniczem. Nowak znajduje się także na liście życzeń Widzewa Łódź czy Górnika Zabrze, choć najbliżej mu właśnie do ekipy Papszuna. Sprawa transferu może wyjaśnić się w ciągu najbliższych dni.

Raków zwęszył dużą okazję, gdyż kontrakt Nowaka obowiązuje tylko do połowy 2025 roku. Oznacza to, że po sezonie mógłby opuścić szeregi Znicza Pruszków za darmo. Medaliki liczą w tym przypadku, że będą mogły sprowadzić go zimą w promocyjnej cenie.