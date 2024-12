Manchester City w kryzysie. Guardiola stracił kontrolę?

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Guardiola i Man City

Manchester City notuje fatalną serię

Manchester City, który triumfował w Lidze Mistrzów w sezonie 2022/23, teraz walczy o przetrwanie w rozgrywkach. Ostatnia porażka z Juventusem to już siódma w ostatnich dziesięciu meczach we wszystkich rozgrywkach. Zespół, który był symbolem stabilności i dominacji, przeżywa trudne chwile, a Pep Guardiola, zwykle pełen odpowiedzi, teraz wydaje się ich nie mieć.

Jamie Carragher, ekspert CBS Sports, nie szczędził krytyki. – To ogromny kryzys. Guardiola próbował już wszystkiego: zmiany systemów, pozycji zawodników, ale nic nie działa. Nigdy wcześniej nie był w takiej sytuacji – powiedział były obrońca Liverpoolu.

Przed Manchesterem City kluczowe mecze w Lidze Mistrzów. Kolejne starcie odbędzie się na wyjeździe przeciwko Paris Saint-Germain, które też walczy o życie. To spotkanie może zadecydować o losach drużyny Guardioli, zanim zmierzą się z Club Brugge w ostatniej kolejce fazy grupowej.

Pep Guardiola, który niedawno przedłużył kontrakt z klubem, przyznał po meczu z Juventusem, że sytuacja jego zespołu jest trudna. – Musimy walczyć o pozostanie w rozgrywkach. Potrzebujemy punktów, by awansować – stwierdził szkoleniowiec.

Mimo przeciwności Guardiola stara się zachować optymizm. – Pytam siebie o to, co mogę zrobić lepiej, zarówno w dobrych, jak i złych momentach. Szatnia jest stabilna. Musimy się podnieść. Co możemy zrobić? Użalać się nad sobą? To życie, takie rzeczy się zdarzają – powiedział trener.

Guardiola zawsze był symbolem sukcesu, ale teraz, gdy jego metody zawodzą, pojawiają się pytania, czy jest w stanie wyprowadzić City z kryzysu. Wielu trenerów na świecie obserwuje tę sytuację z mieszanymi uczuciami. Jak zauważył Carragher: – Wielu szkoleniowców patrzy na Pepa z ironicznym uśmiechem, widząc, że przeżywa to, z czym inni mierzyli się wielokrotnie.

