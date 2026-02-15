Nottingham zatrudniło nowego trenera. To on zastąpi Seana Dyche’a

Oficjalnie: Vitor Pereira szkoleniowcem Nottingham Forest
Nottingham Forest poinformowało za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej o zatrudnieniu nowego szkoleniowca. Stery nad zespołem The Tricky Trees przejął Vitor Pereira, który w ostatnim czasie pozostawał bez pracodawcy. 57-letni Portugalczyk podpisał 18-miesięczny kontrakt i rozpoczął już przygotowania do kolejnych spotkań. Władze Nottingham liczą, że jego doświadczenie pomoże odwrócić fatalną sytuację drużyny.
Pereira w swoim trenerskim CV ma pracę między innymi w Wolverhampton Wanderers, FC Porto, Fenerbahce Stambuł, Al-Shabab, CR Flamengo czy Corinthians. Portugalczyk na stanowisku menedżera ekipy z City Ground zastąpił zwolnionego kilka dni temu Seana Dyche’a. Wcześniej z różnym skutkiem angielskim klubem opiekowali się również Ange Postecoglou oraz Nuno Espirito Santo.
Nottingham Forest wiąże z nowym trenerem spore nadzieje. Zadaniem Vitora Pereiry będzie utrzymanie zespołu The Tricky Trees w Premier League. Obecnie drużyna The Reds posiada na swoim koncie zaledwie 27 punktów i zajmuje 17. miejsce w tabeli, mając tylko 3 oczka przewagi nad strefą spadkową. Najbliższe tygodnie pokażą, czy zmiana na ławce trenerskiej przyniesie oczekiwany efekt.