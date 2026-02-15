Nottingham zatrudniło nowego trenera. To on zastąpi Seana Dyche’a

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Sean Dyche

Oficjalnie: Vitor Pereira szkoleniowcem Nottingham Forest

Nottingham Forest poinformowało za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej o zatrudnieniu nowego szkoleniowca. Stery nad zespołem The Tricky Trees przejął Vitor Pereira, który w ostatnim czasie pozostawał bez pracodawcy. 57-letni Portugalczyk podpisał 18-miesięczny kontrakt i rozpoczął już przygotowania do kolejnych spotkań. Władze Nottingham liczą, że jego doświadczenie pomoże odwrócić fatalną sytuację drużyny.

Nottingham Forest is delighted to confirm that Vítor Pereira has been appointed as Head Coach on an 18-month deal.



Pereira began his managerial career in his homeland, Portugal, in 2002. After gaining extensive experience across the country, he took over Porto in 2011, where a… pic.twitter.com/nnHmRKPoLU — Nottingham Forest (@NFFC) February 15, 2026

Pereira w swoim trenerskim CV ma pracę między innymi w Wolverhampton Wanderers, FC Porto, Fenerbahce Stambuł, Al-Shabab, CR Flamengo czy Corinthians. Portugalczyk na stanowisku menedżera ekipy z City Ground zastąpił zwolnionego kilka dni temu Seana Dyche’a. Wcześniej z różnym skutkiem angielskim klubem opiekowali się również Ange Postecoglou oraz Nuno Espirito Santo.

Nottingham Forest wiąże z nowym trenerem spore nadzieje. Zadaniem Vitora Pereiry będzie utrzymanie zespołu The Tricky Trees w Premier League. Obecnie drużyna The Reds posiada na swoim koncie zaledwie 27 punktów i zajmuje 17. miejsce w tabeli, mając tylko 3 oczka przewagi nad strefą spadkową. Najbliższe tygodnie pokażą, czy zmiana na ławce trenerskiej przyniesie oczekiwany efekt.