Nottingham zatrudniło nowego trenera. To on zastąpi Seana Dyche’a

17:36, 15. lutego 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Nottingham Forest

Vitor Pereira został ogłoszony nowym szkoleniowcem Nottingham Forest. 57-letni Portugalczyk zastąpił na tym stanowisku zwolnionego niedawno Seana Dyche'a.

Sean Dyche
Obserwuj nas w
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Sean Dyche

Oficjalnie: Vitor Pereira szkoleniowcem Nottingham Forest

Nottingham Forest poinformowało za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej o zatrudnieniu nowego szkoleniowca. Stery nad zespołem The Tricky Trees przejął Vitor Pereira, który w ostatnim czasie pozostawał bez pracodawcy. 57-letni Portugalczyk podpisał 18-miesięczny kontrakt i rozpoczął już przygotowania do kolejnych spotkań. Władze Nottingham liczą, że jego doświadczenie pomoże odwrócić fatalną sytuację drużyny.

Pereira w swoim trenerskim CV ma pracę między innymi w Wolverhampton Wanderers, FC Porto, Fenerbahce Stambuł, Al-Shabab, CR Flamengo czy Corinthians. Portugalczyk na stanowisku menedżera ekipy z City Ground zastąpił zwolnionego kilka dni temu Seana Dyche’a. Wcześniej z różnym skutkiem angielskim klubem opiekowali się również Ange Postecoglou oraz Nuno Espirito Santo.

Nottingham Forest wiąże z nowym trenerem spore nadzieje. Zadaniem Vitora Pereiry będzie utrzymanie zespołu The Tricky Trees w Premier League. Obecnie drużyna The Reds posiada na swoim koncie zaledwie 27 punktów i zajmuje 17. miejsce w tabeli, mając tylko 3 oczka przewagi nad strefą spadkową. Najbliższe tygodnie pokażą, czy zmiana na ławce trenerskiej przyniesie oczekiwany efekt.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź