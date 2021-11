Antonio Conte dokona rewolucji w Tottenhamie? Oto jego lista życzeń

Antonio Conte jest o krok od podpisania kontraktu z Tottenhamem Hotspur. Media w Anglii już biorą za pewnik, że Włoch wkrótce obejmie Spurs, a The Mirror publikuje listę celów transferowych byłego trenera Interu Mediolan. Nazwiska robią wrażenie.

Po zakończeniu sezonu Tottenham opuści najprawdopodobniej Harry Kane

Antonio Conte ma już na radarze następcę gwiazdy reprezentacji Anglii, a także kilku innych piłkarzy

Nie jest przypadkiem, że spory zaciąg szykuje się z Serie A

Antonio Conte i jego lista transferów

Tottenham w poniedziałek zwolnił Nuno Santo, który w weekend przegrał wysoko w Premier League z Manchesterem United (0:3). Fabrizio Romano ogłosił, że następcą Portugalczyka będzie Antonio Conte. Według jego informacji kontrakt zostanie podpisany do końca czerwca 2023 roku, szkoleniowiec jest już w Londynie, a do oficjalnego ogłoszenia pozostało dogranie kilku szczegółów.

The Mirror nie ma wątpliwości, że Conte obejmie Koguty i już publikuje listę piłkarzy, którzy w następnym sezonie mogą dołączyć do Tottenhamu. Najważniejszym zadaniem jest znalezienie napastnika, który będzie mógł zastąpić Harry’ego Kane’a. Kapitan reprezentacji Anglii był bliski odejścia do Manchesteru City, ale ostatecznie transfer nie doszedł do skutku i wiele wskazuje na to, że zmieni barwy klubowe dopiero w następnym letnim oknie transferowym. Podobno Conte chciałby, aby w jego miejsce sprowadzono Dusana Vlahovicia z Fiorentiny. Serb jest jedną z rewelacji w Serie A i wiele klubów jest chętnych na jego usługi.

Poza tym Conte chciałby sprowadzić takich piłkarzy jak Marcelo Brozović, którego świetnie zna z Interu Mediolan, a któremu wkrótce kończy się kontrakt. Chorwat miałby zastąpić Tanguya Ndombele. Kolejni piłkarze z ligi włoskiej, którzy mogliby przenieść się do Premier League i zasilić szeregi Spurs to: Franck Kessie, Manuel Lazzari i Federico Chiesa. Conte chciałby także pomyśleć o wzmocnieniu defensywy. Tutaj na jego liście życzeń pojawiają się: Stefan De Vrij, Matthijs de Ligt i Alessandro Bastoni.

Lista potencjalnych wzmocnień Tottenhamu jest aktualnie długa, ale jak to zwykle bywa przy tego typu doniesieniach, pewnie skończy się na 1-2 wyżej wymienionych nazwiskach, z którymi londyński klub podejmie poważne negocjacje. Zwłaszcza w przypadku piłkarzy, którym kończą się kontrakty może być to ciekawa opcja dla włodarzy Kogutów.

W najbliższej kolejce Premier League Tottenham zmierzy się z Evertonem, z którym sąsiaduje w tabeli. Aktualnie Spurs mają na swoim koncie 15 punktów po 10 meczach. The Toffees mają o jedno oczko mniej, ale także zaległe spotkanie do rozegrania.

