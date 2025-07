Manchester United zagiął parol na zawodnika Barcelony

Manchester United dołączył do Arsenalu oraz Chelsea w wyścigu o zakontraktowanie pomocnika Barcelony, Marca Casado - poinformował serwis CaughtOffside.com.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Marc Casado łączony z Manchesterem United

FC Barcelona musi pozbyć się paru piłkarzy, żeby móc bez większych problemów dokonać więcej transferów przychodzących. Katalończycy mają bowiem zachwiane proporcje zysków oraz strat, a potencjalne odejścia kilku zawodników zrównoważyłyby bilans hiszpańskiego klubu i pomogłyby mu wrócić do zasady 1:1 w Finansowym Fair Play. Jednym z piłkarzy łączonych z opuszczeniem drużyny Blaugrany jest Marc Casado, który wzbudza bardzo duże zainteresowanie na rynku transferowym.

Jak poinformował brytyjski portal „CaughtOffside.com”, Manchester United dołączył do Arsenalu oraz Chelsea w wyścigu o zakontraktowanie 21-letniego pomocnika. W umowie młodego zawodnika z Barceloną znajduje się klauzula odstępnego w wysokości 100 milionów euro, ale mistrzowie La Ligi zapewne byliby gotowi zaakceptować trochę niższą ofertę. Nie wiadomo, jak na przeprowadzkę do Anglii zapatruje się sam piłkarz, który nigdy nie ukrywał przywiązania do ekipy ze stolicy Katalonii.

Marc Casado dołączył do La Masii w 2016 roku. Przed przenosinami do słynnej akademii szkolił swoje umiejętności w CF Damm. Defensywny pomocnik od lipca 2024 roku jest pełnoprawnym członkiem pierwszej drużyny Barcelony. Dwukrotny reprezentant Hiszpanii w zespole prowadzonym przez Hansiego Flicka rozegrał łącznie 36 meczów, zdobył 1 bramkę i zaliczył 6 asyst. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia dwudziestojednolatka na 30 milionów euro. Kontrakt Marca Casado z obecnym pracodawcą jest ważny do 2028 roku.