Daniel Levy ponownie musi stawić czoła problemom, które nie opuszczają Tottenhamu. Od momentu zwolnienia Jose Mourinho nic nie wygląda tak jak powinno. Nuno Espirito Santo właśnie został zwolniony i wygląda na to, że klub znalazł już jego zastępce. Według The Telegraph, Koguty prowadzą zaawansowane rozmowy z Antonio Conte.

Nuno Espirito Santo został zwolniony z Tottenhamu

Spurs od dłuższego czasu prezentowali słaby styl na angielskich, jak i europejskich boiskach

Nowym trenerem londyńczyków wkrótce może zostać Antonio Conte

Santo zwolniony

Nuno Espirito Santo w poniedziałek (1 listopad) przestał pełnić obowiązki pierwszego trenera Tottenhamu. Klub o wszystkim poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony internetowej Spurs.

Tottenham pogrążony w kryzysie

Na początku tegorocznej kampanii Premier League nic nie wskazywało, że Tottenham nagle straci na jakości. Koguty w 1. kolejce pokonały Manchester City, natomiast później zanotowały jeszcze dwa zwycięstwa z rzędu. Przez krótki czas Nuno Espirito Santo mógł się nawet cieszyć z pozycji lidera. Jednak wszystko zostało obrócone o 180 stopni w kolejnych tygodniach.

Przy czwartej serii gier do szatni wdarł się niepokój. Wówczas zespół doznał dotkliwej porażki z Crystal Palace (0:3). Od tej pory Spurs punktują nieregularnie, a także nie najlepiej idzie im w Lidze Konferencji. Co więcej, od jesieni Tottenham nie był w stanie pokonać drużyny z czołówki, z kolei kilka dni temu wysoko uległ Man United przed własną publicznością.

Stąd też klubowi fani znów dali o sobie znać. Pod koniec starcia z Czerwonymi Diabłami kibice gospodarzy wypominali właścicielowi jego ostanie złe decyzje. Atmosfera nie należała do najprzyjemniejszych, co widać było po twarzach zawodników Santo, kiedy sędzia gwizdnął po raz ostatni. Byłemu już opiekunowi zarzucało się również słaby kontakt z kapitanem drużyny. Harry Kane kompletnie nie radził sobie z taktyką 47-latka, co możemy zauważyć pod dotychczasowych statystykach wicemistrza Europy.

Antonio Conte niczym agent 007?

Istnieje całkiem spora szansa, że do Londynu wkrótce zawita Antonio Conte. Właściciel Spurs kontaktował się z przedstawicielami Włocha. Według dziennikarzy The Telegraph, rozmowy są już na zaawansowanym poziomie, ale nic do końca nie jest jeszcze jasne.

Antonio Conte rozstał się z Interem Mediolan latem tego roku. Wówczas obu stronom towarzyszyły nerwy, ponieważ 52-latek zarzucił Chińskim właścicielom kompletny brak profesjonalizmu. Zarząd musiał ratować finanse, więc nie pytając nikogo o zdanie, wystawił na sprzedaż Romelu Lukaku.

Wszystko rozwścieczyło Conte, który nie miał żadnych skrupułów, aby postawić na swoim. Tuż po wywalczeniu Scudetto opuścił San Siro i otrzymał angaż w telewizji Sky Sports, jako ekspert telewizyjny.

Teraz po zwolnieniu Santo wszystko wygląda na to, że w przeciągu kilku najbliższych godzin, rozstrzygnie się kwestia nowego szkoleniowca Spurs.

