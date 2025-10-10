TOP10 najlepiej zarabiających piłkarzy w Premier League. Haaland zdeklasował rywali

Premier League uważana jest za najlepszą ligę na świecie. Nie bez powodu to właśnie w Anglii piłkarze zarabiają kosmiczne pieniądze. Jak podaje serwis Spotrac najwięcej zarabia Erling Haaland. Oto TOP10 najlepiej zarabiających zawodników w Premier League.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Haaland, przepaść i dopiero reszta – TOP10 najlepiej zarabiających piłkarzy PL

Zarobki w piłce nożnej to temat, który od dawna wywołuję duże kontrowersje. Jedni uważają, że piłkarze są przepłaceni, a inni w ogóle nie przywiązują do tego wagi. Ze wszystkich lig w Europie najlepiej płaci Premier League, gdzie największe gwiazdy mogą liczyć na wielomilionowe kontrakty w skali roku. Stawkę otwiera Erling Haaland, który zdeklasował resztę zawodników.

Na początku roku Haaland przedłużył kontrakt z Manchesterem City do 2034 roku. Tym samym został jednym z najlepiej opłacanych sportowców w historii. Serwis Spotrac specjalizujący się w tematach kontraktów sportowych i finansów przygotował zestawienie 10 najlepiej zarabiających piłkarzy w lidze angielskiej. Ich zdaniem Norweg tygodniowo inkasuje aż 525 tysięcy funtów.

W porównaniu do reszty najlepiej opłacanych piłkarzy Haaland zdeklasował rywali. Na 2. miejscu znalazł się Mohamed Salah, którego tygodniowa pensja wynosi 400 tysięcy funtów. Podium uzupełnili ex aequo Casemiro i Virgil van Dijk z pensją 350 tysięcy funtów.

Do grona najlepiej zarabiających piłkarzy Premier League można dodać także Bruno Fernandesa i Marcusa Rashforda. Obaj gracze Manchesteru United inkasują 300 tysięcy funtów tygodniowo. Zestawienie zamyka Kai Havertz z zarobkami rzędu 280 tysięcy funtów.

Niebawem w TOP10 zajdzie zmiana, ponieważ na nowy kontrakt czeka Bukayo Saka. Anglik uzgodnił już warunki przedłużenia umowy z Arsenalem, zgadzając się na pensję powyżej 300 tysięcy funtów tygodniowo. Będzie to najwyższa umowa w historii Kanonierów.

TOP10 najlepiej zarabiających piłkarzy Premier League wg. Spotrac: