TOP10 najlepiej zarabiających piłkarzy w Premier League. Haaland zdeklasował rywali

Haaland, przepaść i dopiero reszta – TOP10 najlepiej zarabiających piłkarzy PL
Zarobki w piłce nożnej to temat, który od dawna wywołuję duże kontrowersje. Jedni uważają, że piłkarze są przepłaceni, a inni w ogóle nie przywiązują do tego wagi. Ze wszystkich lig w Europie najlepiej płaci Premier League, gdzie największe gwiazdy mogą liczyć na wielomilionowe kontrakty w skali roku. Stawkę otwiera Erling Haaland, który zdeklasował resztę zawodników.
Na początku roku Haaland przedłużył kontrakt z Manchesterem City do 2034 roku. Tym samym został jednym z najlepiej opłacanych sportowców w historii. Serwis Spotrac specjalizujący się w tematach kontraktów sportowych i finansów przygotował zestawienie 10 najlepiej zarabiających piłkarzy w lidze angielskiej. Ich zdaniem Norweg tygodniowo inkasuje aż 525 tysięcy funtów.
W porównaniu do reszty najlepiej opłacanych piłkarzy Haaland zdeklasował rywali. Na 2. miejscu znalazł się Mohamed Salah, którego tygodniowa pensja wynosi 400 tysięcy funtów. Podium uzupełnili ex aequo Casemiro i Virgil van Dijk z pensją 350 tysięcy funtów.
Do grona najlepiej zarabiających piłkarzy Premier League można dodać także Bruno Fernandesa i Marcusa Rashforda. Obaj gracze Manchesteru United inkasują 300 tysięcy funtów tygodniowo. Zestawienie zamyka Kai Havertz z zarobkami rzędu 280 tysięcy funtów.
Niebawem w TOP10 zajdzie zmiana, ponieważ na nowy kontrakt czeka Bukayo Saka. Anglik uzgodnił już warunki przedłużenia umowy z Arsenalem, zgadzając się na pensję powyżej 300 tysięcy funtów tygodniowo. Będzie to najwyższa umowa w historii Kanonierów.
TOP10 najlepiej zarabiających piłkarzy Premier League wg. Spotrac:
|Miejsce
|Zawodnik
|Klub
|Pensja (tygodniowa)
|1.
|Erling Haaland
|Manchester City
|525 tysięcy funtów
|2.
|Mohamed Salah
|Liverpool
|400 tysięcy funtów
|3.
|Casemiro
|Manchester United
|350 tysięcy funtów
|3.
|Virgil van Dijk
|Liverpool
|350 tysięcy funtów
|5.
|Raheem Sterling
|Chelsea
|325 tysięcy funtów
|6.
|Bruno Fernandes
|Manchester United
|300 tysięcy funtów
|6.
|Marcus Rashford
|Manchester United
|300 tysięcy funtów
|6.
|Bernardo Silva
|Manchester City
|300 tysięcy funtów
|9.
|Omar Marmoush
|Manchester City
|295 tysięcy funtów
|10.
|Kai Havertz
|Arsenal
|280 tysięcy funtów