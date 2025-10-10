TOP10 najlepiej zarabiających piłkarzy w Premier League. Haaland zdeklasował rywali

10:41, 10. października 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Spotrac

Premier League uważana jest za najlepszą ligę na świecie. Nie bez powodu to właśnie w Anglii piłkarze zarabiają kosmiczne pieniądze. Jak podaje serwis Spotrac najwięcej zarabia Erling Haaland. Oto TOP10 najlepiej zarabiających zawodników w Premier League.

Erling Haaland
Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Haaland, przepaść i dopiero reszta – TOP10 najlepiej zarabiających piłkarzy PL

Zarobki w piłce nożnej to temat, który od dawna wywołuję duże kontrowersje. Jedni uważają, że piłkarze są przepłaceni, a inni w ogóle nie przywiązują do tego wagi. Ze wszystkich lig w Europie najlepiej płaci Premier League, gdzie największe gwiazdy mogą liczyć na wielomilionowe kontrakty w skali roku. Stawkę otwiera Erling Haaland, który zdeklasował resztę zawodników.

Na początku roku Haaland przedłużył kontrakt z Manchesterem City do 2034 roku. Tym samym został jednym z najlepiej opłacanych sportowców w historii. Serwis Spotrac specjalizujący się w tematach kontraktów sportowych i finansów przygotował zestawienie 10 najlepiej zarabiających piłkarzy w lidze angielskiej. Ich zdaniem Norweg tygodniowo inkasuje aż 525 tysięcy funtów.

W porównaniu do reszty najlepiej opłacanych piłkarzy Haaland zdeklasował rywali. Na 2. miejscu znalazł się Mohamed Salah, którego tygodniowa pensja wynosi 400 tysięcy funtów. Podium uzupełnili ex aequo Casemiro i Virgil van Dijk z pensją 350 tysięcy funtów.

Do grona najlepiej zarabiających piłkarzy Premier League można dodać także Bruno Fernandesa i Marcusa Rashforda. Obaj gracze Manchesteru United inkasują 300 tysięcy funtów tygodniowo. Zestawienie zamyka Kai Havertz z zarobkami rzędu 280 tysięcy funtów.

Niebawem w TOP10 zajdzie zmiana, ponieważ na nowy kontrakt czeka Bukayo Saka. Anglik uzgodnił już warunki przedłużenia umowy z Arsenalem, zgadzając się na pensję powyżej 300 tysięcy funtów tygodniowo. Będzie to najwyższa umowa w historii Kanonierów.

TOP10 najlepiej zarabiających piłkarzy Premier League wg. Spotrac:

MiejsceZawodnikKlubPensja (tygodniowa)
1.Erling HaalandManchester City525 tysięcy funtów
2.Mohamed SalahLiverpool400 tysięcy funtów
3.CasemiroManchester United350 tysięcy funtów
3.Virgil van DijkLiverpool350 tysięcy funtów
5.Raheem SterlingChelsea325 tysięcy funtów
6.Bruno FernandesManchester United300 tysięcy funtów
6.Marcus RashfordManchester United300 tysięcy funtów
6.Bernardo SilvaManchester City300 tysięcy funtów
9.Omar MarmoushManchester City295 tysięcy funtów
10.Kai HavertzArsenal280 tysięcy funtów

