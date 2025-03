Arsenal chce go zatrzymać. Pomocnik zauroczył Artetę

Arsenal zmienił nastawienie wobec Thomasa Parteya. Do niedawna wydawało się, że po sezonie odejdzie. Mikel Arteta chce jednak zatrzymać pomocnika na dłużej - informuje "TEAMtalk".

fot. MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arteta chce Parteya. Dostanie nową umowę

Thomas Partey jest związany z Arsenalem umową tylko do końca sezonu 2024/2025. Na przestrzeni ostatnich miesięcy łączono go z transferem do Juventusu oraz Arabii Saudyjskiej. Wydawało się, że jego czas na Emirates Stadium dobiega końca, zwłaszcza wobec planów transferowych klubu, który zainteresował się Martinem Zubimendim, a latem ściągnął Mikela Merino.

W styczniu media sugerowały, że Kanonierzy nie przedłużą kontraktu i pożegnają Parteya po sezonie. Od tego czasu wiele się zmieniło, w tym nastawienie Mikela Artety, który dał się przekonać. Partey udowodnił swoją wartość dla drużyny, a “TEAMtalk” informuje, że Arsenal chce zaoferować mu nową umowę. 31-latek na pierwszym miejscu stawia angielskiego giganta, dlatego bez problemu złoży podpis pod dokumentami.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Choć Arsenal dalej jest przekonany, że po sezonie pozyska Zubimendiego, nie zamierza rezygnować z Parteya. Arteta jest zauroczony jego wszechstronnością. Optymalna pozycja reprezentanta Ghany to środek pola, ale z przymusu występował w tym sezonie także na prawej stronie defensywy i spisywał się tam bardzo dobrze.

Partey miał być tylko rezerwowym Arsenalu, ale problemy kadrowe zmusiły Artetę do korzystania z jego usług w większym wymiarze czasowym. W tym sezonie dobił już prawie do 3000 minut na boisku. Przełożyło się to na trzy trafienia oraz trzy asysty. Portal “Transfermarkt” wycenia byłego gracza Atletico Madryt na 15 milionów euro.