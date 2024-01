Thiago Silva nie otrzyma nowej umowy? Pochettino zdradza kulisy

Chelsea może po sezonie rozstać się z Thiago Silvą. Klub nie rozmawia z Brazylijczykiem na temat nowej umowy, co potwierdził Mauricio Pochettino.

fot. Imago/Pro Sports Images Na zdjęciu: Thiago Silva

Thiago Silva zbliża się do końca swojej bogatej kariery

Defensor nie ma pewności, czy pozostanie w Chelsea na kolejny sezon

Mauricio Pochettino zapewnia, że w tej chwili nie są prowadzone żadne rozmowy

Silva opuści Europę po rozstaniu z Chelsea?

Chelsea przechodzi poważną transformację kadrową. Właściciel klubu Todd Boehly stopniowo odmładza zespół, ściągając utalentowanych piłkarzy za ogromne pieniądze. Ma w planach dokonanie kolejnych wzmocnień w defensywie, co wiąże się oczywiście także z rozstaniami.

Wśród potencjalnych kandydatów do opuszczenia Stamford Bridge latem jest Thiago Silva, któremu wygaśnie wówczas umowa. Choć weteran wciąż jest ważną postacią defensywy drużyny Mauricio Pochettino, media są zgodne, że The Blues będą tego lata dążyć do jego pożegnania.

Potwierdzają to słowa argentyńskiego menedżera, który zdradził kulisy obecnych działań w klubie. Z przekazanych przez niego informacji wynika, że Chelsea nie prowadzi rozmów z Silvą na temat przedłużenia kontraktu.

– Na ten moment nie rozmawiamy z zawodnikami. Nie sądzę, aby klub prowadził z nim negocjacje. Klub oraz zawodnik wspólnie zadecydują, co jest najlepszym rozwiązaniem na przyszłość, ale w tej chwili w tym temacie nic się nie dzieje – zapewnia Pochettino.

Zobacz również: Chelsea rozbije bank na 16-latka z Brazylii!? Barcelona pozostaje z nim w kontakcie