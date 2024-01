James Maddison to jeden z kluczowych piłkarzy Tottenhamu Hotspur. Zawodnik ten w końcu powraca do gry po poważnej kontuzji jakiej nabawił się na początku listopada.

Źródło: The Telegraph

IMAGO / Sebastian Frej Na zdjęciu: James Maddison

James Maddison to gwiazda Tottenhamu

W pierwszej części sezonu był asem w talii Postecoglou

Zawodnik wraca w końcu do gry po kontuzji

Wraca as w talii Postecoglou

James Maddison doznał urazu kostki w meczu z Chelsea na początku listopada. Jego kontuzja była ciosem dla ekipy Ange’a Postecoglou. Po odejściu Harry’ego Kane’a zawodnik wyrósł bowiem na lidera Tottenhamu Hotspur.

Są szanse na to, że Maddison wróci do składu na szlagierowe spotkanie FA Cup z Manchesterem City, które zaplanowano na 26 stycznia.

Oprócz Maddisona do treningów z pełnym obciążeniem wraca także reprezentant Izraela, Manor Solomon. 24-letni skrzydłowy przeniósł się do londyńskiej ekipy latem ubiegłego roku z Szachtara Donieck. Dotychczas wystąpił w ledwie pięciu meczach, bo we wrześniu nabawił się kontuzji.

Dziennikarze zauważają, że Tottenham zaczął gubić punkty w lidze właśnie po wypadnięciu z gry Jamesa Maddisona. Obecnie Koguty zajmują piątą lokatę w tabeli i nadal biją się o pierwszą czwórkę oraz powrót do Ligi Mistrzów.

