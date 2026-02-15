Salah zachwycony gwiazdą Liverpoolu. „Jeden z najlepszych na świecie”

Mohamed Salah nie jest w tym sezonie najlepszym piłkarzem Liverpoolu. Egipcjanin zachwyca się znakomitą formą Dominika Szoboszlaia.

fot. Associated Press Na zdjęciu: Mohamed Salah i Dominik Szoboszlai

Szoboszlai gra jak z nut. Salah się zachwyca

Liverpool nie ma w tym sezonie szans na zdobycie mistrzostwa Anglii. Na ten moment traci aż 15 punktów do liderującego Arsenalu i zajmuje tylko szóste miejsce w Premier League. Wciąż natomiast liczy się w grze o Ligę Mistrzów, a także Puchar Anglii. W sobotę The Reds rozbili Brighton 3-0 i awansowali do 1/8 finału.

Kapitalnie po raz kolejny zagrał Dominik Szoboszlai, który dołożył do swojego dorobku już dziesiątą bramkę w obecnej kampanii. Kibice twierdzą, że to najważniejsze ogniwo Liverpoolu. Podobnego zdania jest Mohamed Salah, który nazywa go wręcz jednym z najlepszych piłkarzy na całym świecie.

– Nasze zwycięstwo w Pucharze Anglii będzie zależeć od formy Szoboszlaia. W tym sezonie bardzo na niego liczymy. Jest obecnie jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Życzę mu, żeby był w stanie to utrzymać – stwierdził Salah po wygranym meczu.

🚨🏆 Mo Salah on winning the FA Cup: “ It will depend on Szoboszlai performance because we rely on him so much this season”.



Szoboszlai do dziesięciu trafień dołożył też siedem asyst. Arne Slot w pełni na nim polega, niekiedy w tym sezonie wystawiając też na prawej stronie defensywy. Reprezentant Węgier trafił do Liverpoolu latem 2023 roku za kwotę 70 milionów euro. To dla niego najlepszy okres, odkąd przebywa na Anfield.