Ruben Amorim może grać swoją posadę przy okazji meczu Man Utd z Sunderlandem. Tymczasem sam zainteresowany podzielił się refleksjami na temat pracy w klubie z Old Trafford.

Ruben Amorim nie obawia się utraty pracy

Ruben Amorim przed sobotnim spotkaniem Premier League przeciwko Sunderlandowi nie może być pewny swojej przyszłości w klubie. Media sugerowały już, że to może być mecz o „być albo nie być” Portugalczyka w Manchesterze United. Trener odniósł się do tych spekulacji.

– Najgorszą rzeczą w trenowaniu jest brak zwycięstwa. Miałem to samo uczucie w Casa Pia, kiedy przegrywałem w trzeciej lidze – powiedział Amorim, cytowany przez Sky Sports.

– Boisz się stracić pracę, kiedy masz rachunki do zapłacenia, ale ja nie mam takiego uczucia. Chcę dalej pracować – uzupełnił Portugalczyk.

– Oczywiście, bycie w Manchesterze United to marzenie. Chcę tu dalej pracować, chcę walczyć o to miejsce. Problem w tym, że cierpię nie z powodu ewentualnej utraty pracy, ale z powodu porażek. Kiedy nie wygrywamy, to właśnie to boli najbardziej. Nie chodzi o strach przed utratą posady. Nie obchodzi mnie to – podkreślił trener.

– Kiedy mecz się kończy, nie obchodzi mnie moja pozycja. Jedyne, co mnie boli, to fakt, że nie wygraliśmy albo nie poradziliśmy sobie. To boli najbardziej – przekonywał Amorim.

Manchester United przed startem spotkania legitymuje się dorobkiem siedmiu punktów. Drużyna z Old Trafford w sześciu meczach zaliczyła dwa zwycięstwa, jeden remis i trzy porażki. Pojedynek z Sunderlandem będzie pierwszym od 2017 roku.

