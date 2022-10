Premier League: Najlepsza kolejka sezonu?

PressFocus Na zdjęciu: Premier League: Gabriel Jesus

W dziewiątej serii gier Premier League radzimy nie odchodzić od telewizorów. Przy odbiornikach należy zasiąść już w sobotę o 13:30, a oddalić się można dopiero w poniedziałek około godziny 23. Derby północnego Londynu, “zwykłe” derby Londynu, pojedynek Dominica Solanke z Ivanem Toneyem, starcie Liverpoolu z Brightonem, derby Manchesteru… A to jeszcze nie wszystko, czym w tej kolejce uraczy nas najlepsza liga świata.

Derby Londynu, derby Manchesteru – w 9. kolejce Premier League nie sposób się nudzić

WHU kontra Wolves, Lisy versus Forest – kto odbije się od ligowego dna?

Liverpool w końcu wróci na właściwe tory? The Reds mierzą się z rewelacyjnym Brightonem

Arsenal – Tottenham

Trudno o lepsze otwarcie kolejki w Premier League. O 13:30 sędzia Anthony Taylor zagwizda po raz pierwszy na The Emirates i tym samym rozpocznie hitowe derby Londynu. Arsenal do tego starcia podchodzi jako lider ligowej tabeli, natomiast Tottenham plasuje się na 3. miejscu. Jeżeli goście zdołają sięgnąć po trzy punkty, wyprzedzą Kanonierów. Dla The Gunners to dopiero drugi poważny test w tym sezonie – pierwszy mecz z wymagającym rywalem podopieczni Mikela Artety przegrali. Czy drużyna prowadzona przez Antonio Conte pójdzie śladami Manchesteru United i znajdzie sposób na swoich lokalnych rywali?

Day pic.twitter.com/Dz4FIrOxzB — Arsenal (@Arsenal) October 1, 2022

Nie zagrają:

Arsenal – Elneny, Smith-Rowe

Tottenham – Kulusevski

Crystal Palace – Chelsea

Derby Londynu o 13:30, derby Londynu o 16:00… W stolicy dzieje się naprawdę sporo. W drugim sobotnim pojedynku pomiędzy ekipami z największego miasta na Wyspach zmierzą się Crystal Palace i Chelsea. Kto jest faworytem tego starcia? Wbrew opinii bukmacherów nie powinniśmy przekonywać nikogo, że większe szanse na zwycięstwo mają goście. The Blues w czterech ostatnich spotkaniach wygrali tylko raz, a sposób na nich znaleźli piłkarze Southampton i Dinama Zagrzeb. Sztab szkoleniowy Orłów z Selhurst Park bez wątpienia szczegółowo przeanalizował ostatnie starcia w wykonaniu drużyny ze Stamford Bridge i doskonale poznał najbardziej nieoczywiste słabości swoich przeciwników. Remis po emocjonującym meczu? Taki scenariusz bierzemy w ciemno.

Nie zagrają:

Crystal Palace – Butland, Ferguson, McArthur

Chelsea – Chukwuemeka, Cucurella, Kante

Bournemouth – Brentford

Chwila wytchnienia? Skądże. Bournemouth i Brentord z pewnościom zadbają o to, by kibice zgromadzeni na Vitality Stadium przez pełne 90 minut zapomnieli o potrzebie korzystania z telefonów. Gospodarze ostatnio wyraźnie odżyli, w trzech poprzednich spotkaniach zapisując na swoim koncie łącznie pięć punktów i mamy nadzieję, że przerwa na mecze reprezentacji nie ostudziła ich zapału. A jakie są Pszczoły – to wiemy doskonale. Podopieczni Thomasa Franka potrafią cieszyć oko swoją grą ofensywną. Pojedynek Dominika Solanke z Ivan Toneyem zapowiada się znakomicie.

Nie zagrają:

Bournemouth – Brooks, Kelly

Brentord – Lewis-Potter, Norgaard

Fulham – Newcastle

Tak, jak w przypadku meczu Bournemouth – Brentford szykujemy się na starcie Solanke-Toney, tak na Craven Cottage chcieliśmy i mieliśmy ekscytować się rywalizacją Aleksandara Mitrovicia z Alexandrem Isakiem. Niestety, Szwed doznał kontuzji i będziemy musieli zadowolić się wyłącznie popisami Serba z Fulham. A ten już nie może doczekać się spotkania z osłabionym Newcastle.

Nie zagrają:

Fulham – Palhinha, Solomon, Wilson

Newcastle – Darlow, Isak, Krafth, Ritchie, Shelvey

Liverpool – Brighton

Co przemawia za tym, by w sobotnie popołudnie zostać w domu i włączyć telewizor? Między innymi starcie Liverpoolu z Brightonem. The Reds w końcu muszą ruszyć w pościg za czołówką Premier League, a mecz po przerwie na zmagania reprezentacji wydaje się idealną okazją na rozpoczęcie zwycięskiej passy. Oczywiście swoje do powiedzenia w tej kwestii mają piłkarze Mew, którzy obecnie plasują się na 4. lokacie. Gospodarze liczą przede wszystkim na przebudzenie Mohameda Salaha, z kolei przyjezdni wierzą w siłę tercetu Gross – Mac Allister – Trossard.

Nie zagrają:

Liverpool – Jones, Keita, Oxlade-Chamberlain, Ramsay

Brighton – Moder, Mwepu

Southampton – Everton

Southampton kontra Everton, czyli pojedynek sąsiadów z ligowej tabeli. A poniekąd bliźniaków, ponieważ Święci i The Toffees po siedmiu meczach mają na koncie siedem punktów. Obie ekipy marzą o szybkim i w miarę bezbolesnym zerwaniu tych specyficznych więzi. Kto dzisiaj zdoła tego dokonać? Zdecydowanie większe szanse na zwycięstwo przypisuje się gospodarzom – przyjezdni przyjadą na St. Mary’s bez kilki podstawowych piłkarzy.

Nie zagrają:

Southampton – Lavia, Livramento

Everton – Calvert-Levin, Godfrey, Holgate, Mina, Patterson, Townsend

West Ham – Wolverhampton

By w ligowej tabeli odnaleźć takie kluby jak West Ham i Wolverhampton, musimy spojrzeć w jej dolne rejony. Młoty plasują się na 18. miejscu, natomiast Wilki zajmują 17. lokatę i mają dwa punkty przewagi nad londyńczykami. W sobotni wieczór gospodarze postarają się zniwelować ten dystans, a nawet wyprzedzić rywali o jedno oczko. Jednak by tak się stało, drużyna Davida Moyesa musi pokonać ekipę Bruno Lage’a. A ma na to dosyć spore szanse, ponieważ goście przyjadą do stolicy w mocno osłabionym zestawieniu.

We’re back in action at the London Stadium today.



COME ON YOU IRONS ⚒️#WHUWOL pic.twitter.com/QRRneY5nZx — West Ham United (@WestHam) October 1, 2022

Nie zagrają:

West Ham – Aguerd

Wolverhampton – Chiquinho, Collins, Hwang Hee-Chan, Jimenez, Kalajdzic

Manchester City – Manchester United

Derby Manchesteru to starcie, które niezależnie od dyspozycji, jaką prezentują obie ekipy, elektryzuje cały piłkarski świat. Manchester City, wicelider Premier League, na Etihad Stadium podejmuje Manchester United, który po niezwykle nieudanym początku rozgrywek zdołał wkroczyć na zwycięską ścieżkę i w pokonanym polu zostawił takie marki jak Liverpool i Arsenal. Faworytem rywalizacji o prymat w mieście są Obywatele, jednak podopieczni Pepa Guardioli bez wątpienia nie mogą zlekceważyć lokalnych rywali. W końcu to Czerwone Diabły mogą pochwalić się nagrodami dla najlepszego menedżera i najlepszego piłkarza września w Premier League.

Nie zagrają:

Manchester City – Phillips, Stones

Manchester United – Maguire, Williams

Leeds – Aston Villa

Dzieli ich tylko jeden punkt, jednak cztery pozycje. Na Elland Road 11. Leeds zmierzy się 15. Aston Villą. Pawie całkiem nieźle radzą sobie na własnym stadionie – w trzech meczach wywalczyły siedem oczek. Z kolei The Villans w delegacji właściwie nie istnieją, czego dowodem jest zerowy dorobek, jakim mogą “pochwalić się” po trzech wyjazdowych starciach.

🎙Jesse Marsch chats to the media ahead of Sunday's clash against Aston Villa https://t.co/Q38b0cPn5W — Leeds United (@LUFC) September 30, 2022

Nie zagrają:

Leeds – Dallas, Gray, Rodrigo

Aston Villa – Diego Carlos, Digne, Kamara, Cash

Leicester – Nottingham Forest

Dziewiątą kolejkę Premier League zamyka poniedziałkowe spotkanie Leicester z Nottingham Forest. Lisy plasują się na ostatnim miejscu ligowej tabeli, natomiast beniaminek zajmuje 19. lokatę. Czy to oznacza, że czeka nas spektakl pozbawiony emocji? Wręcz przeciwnie – obie ekipy liczą na przełamanie i to zwiastuje mecz pełen goli i zwrotów akcji.

Pre-#LEINFO press conference 💭



The latest from the manager ⏬ — Leicester City (@LCFC) September 30, 2022