Real chce piłkarza Liverpoolu. “Kochają go”

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Trent Alexander-Arnold

Real marzy o wszechstronnym obrońcy Liverpoolu

Kylian Mbappe, Endrick i…? Kto jako następny zasili Real Madryt? Królewscy są łączeni z takimi nazwiskami jak Florian Wirtz czy Alphonso Davies. Transfer pierwszego z nich został zaplanowany na 2025 rok. Natomiast w przypadku zawodnika Bayernu jeszcze nic nie jest przesądzone. Madrytczycy nie forsują tego ruchu.

Jednym z piłkarzy, który może dołączyć do Los Blancos jest Trent Alexander-Arnold. O zainteresowaniu Realu reprezentantem Anglii mówi się już od dłuższego czasu. Wszechstronny obrońca Liverpoolu ma idealnie pasować do filozofii gry klubu z Estadio Santiago Bernabeu. Fabrizio Romano twierdzi, że madrytczycy “kochają” 25-latka. To sugeruje, że przeprowadzka wychowanka The Reds do Hiszpanii ma szansę na powodzenie.

Alexander-Arnold jest wyceniany na 70 milionów euro, a jego kontrakt obowiązuje jeszcze przez jeden sezon. Jeżeli Liverpool nie osiągnie porozumienia w kwestii przedłużenia umowy, będzie musiał poważnie rozważyć sprzedaż swojej gwiazdy.

35 spotkań, trzy gole, dziewięć asyst – tak prezentują się liczby Anglika, który jest ceniony za kreatywność. Czy Real zdoła przekonać The Reds do sprzedaży, a samego piłkarza do opuszczenia ojczyzny?

