Nottingham Forest rozważa sensacyjny ruch. To będzie szok w Premier League

Nottingham Forest może dokonać zmiany na ławce trenerskiej już na początku sezonu. Dziennikarz Matteo Moretto ujawnił, że Nuno Espirito Santo może stracić posadę.

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Nuno Espirito Santo

Nuno Espirito Santo zagrożony na początku sezonu

Nottingham Forest rozpoczęło sezon Premier League od zwycięstwa u siebie nad Brentfordem (3:1). Dwie bramki dla gospodarzy zdobył Chris Wood. Doświadczony nowozelandzki napastnik pokazał, że nie stracił skuteczności z poprzedniego sezonu, w którym uzbierał 20 trafień.

Klub z City Ground zatrudnił Nuno Espirito Santo w grudniu 2023 roku. W czerwcu tego roku Portugalski szkoleniowiec przedłużył kontrakt do 2028 roku, co dawało wrażenie, że jego pozycja w klubie jest stabilna. Jednak najnowsze informacje ujawnione przez dziennikarza Matteo Moretto wskazują, że władze Nottingham poważnie rozważają możliwość zwolnienie portugalskiego menedżera.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Powodem mają być narastające napięcia między trenerem a właścicielami, w dużej mierze związane z przebiegiem letniego okna transferowego. Tydzień temu Espirito Santo w rozmowie ze „Sky Sports” otwarcie mówił o swoich obawach. –

– Jesteśmy bardzo w tyle, jeśli chodzi o nasz skład. Nasze plany nie wypaliły. Przygotowanie kadry nie było idealne. Nie wiemy, jaki mamy skład. Pracują tu zawodnicy, którzy wiedzą, że zostaną wypożyczeni. Mamy duży problem – stwierdził.

Decyzja klubu w sprawie przyszłości trenera może zapaść w najbliższych dniach, jednak na razie przedstawiciele Nottingham Forest nie skomentowali sytuacji. Wygrana w pierwszym meczu sezonu pokazuje, że drużyna potrafi zdobywać punkty mimo problemów organizacyjnych. Już w niedzielę (24 sierpnia) Nottingham Forest zmierzy się z Crystal Palace na Selhurst Park.