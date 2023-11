Moder znowu w podstawie. Miał udział przy golu

Jakub Moder jest coraz bliższy powrotu do rywalizacji w Premier League. Jednak na razie Polak notuje minuty w drużynie do lat 21. 24-latek zaliczył całą połowę meczu Brighton - Aston Villa i miał udział przy trafieniu dla Mew.

IMAGO/ Action Plus/ RolandHarrison Na zdjęciu: Jakub Moder

Jakub Moder powoli zbliża się do powrotu gry w Premier League

Na razie Polak przystosowuje się do rywalizacji na najwyższym szczeblu w drużynie do lat 21

Tym razem 24-latek zagrał 45 minut w spotkaniu Brighton – Aston Villa i wypracował gola dla Mew

Moder dłużej na boisku. Zaliczył asystę drugiego stopnia

Jakub Moder wrócił już na murawę po przedłużającej się rehabilitacji po niezwykle ciężkiej kontuzji kolana. 20-krotny reprezentant Polski “zadebiutował” w spotkaniu Arsenal – Brighton w Premier League 2 i zaliczył 32 minuty. Zgodnie z ustaleniami trenera został zmieniony przez Samy’ego Chouchane.

Pięć dni później 24-latek znowu znalazł się w podstawowym składzie Mew na starcie z Aston Villą w ekipie do lat 21. Tym razem spędził na boisku całą pierwszą połowę, a w przerwie zastąpił go Jack Hinchy. Środkowy pomocnik miał udział przy pierwszej bramce dla podopiecznych Shanona Rutha. W 12. minucie wywalczył piłkę pod polem karnym The Villans – futbolówka trafiła do Luki Barringtona, który celnie dograł do Chouchane, a ten pokonał Jamesa Wrighta.

Po występie z Arsenalem szkoleniowiec nie szczędził mu pochwał. Możemy być pewni, że i tym razem scenariusz się powtórzy.