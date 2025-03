Manchester United rozważa zwolnienie Amorima! Znaleziono już następcę

Manchester United rozważa zwolnienie Rubena Amorima z powodu bardzo słabych wyników zespołu. Portugalczyka zastąpić może go Unai Emery, trener Aston Villi, o czym donosi "Fichajes".

Sportimage / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim, Manchester United

Ruben Amorim może zostać zwolniony. Zastąpić ma go Unai Emery

Manchester United w tym sezonie gra i punktuje po prostu fatalnie. Można właściwie powiedzieć, że Czerwone Diabły notują najgorszą kampanię od lat, bowiem obecnie lokują się na 14. miejscu w ligowej tabeli. Nad strefą spadkową mają co prawda dość bezpieczną przewagę, ale równie wielka, a nawet większa jest przepaść do górnej części stawki, gdzie zwyczajowo przyjęło się lokować graczy z Old Trafford.

Wielu więc spisuje ten sezon w wykonaniu United na straty i zastanawia się co dalej. Rodzi się także pytanie o przyszłość Rubena Amorima, który od momentu objęcia klubu notuje średnią punktową 1,5 pkt./mecz. Portugalski szkoleniowiec miał odmienić losy drużyny, ale to mu się nie udało. Według informacji przekazanych przez serwis “Fichajes”, Manchester United po wczorajszej porażce z Fulham w meczu pucharowym rozważa zwolnienie Rubena Amorima.

To jednak nie koniec, jak donosi dalej wspomniane źródło, władze United wytypowały już także nowego kandydata na zastąpienie Amorima. Jest nim Unai Emery, trener Aston Villi. Hiszpański szkoleniowiec bardzo dobrze radzi sobie w zespole, z którym aktualnie zajmuje 10. miejsce w ligowej tabeli. 53-latek ma doświadczanie w pracy w największych klubach, bowiem prowadził PSG oraz Arsenal. W The Villas notuje średnią punktową w wysokości 1,76 pkt./mecz.

