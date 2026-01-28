Manchester United pracuje nad budową kadry. Czerwone Diabły negocjują przedłużenie umowy z Harrym Maguirem. Anglik jest pewny, że zostanie na Old Trafford - przekazuje Graeme Bailey.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Harry Maguire pewny pozostanie w Manchesterze United

Manchester United przeżywa świetny okres. Zespół niedawno objął Michael Carrick i widać już tego efekty. Czerwone Diabły pod wodzą nowe trenera zagrały dwa mecze i oba zakończyły się cennymi zwycięstwami. Najpierw drużyna z Old Trafford pokonała w derbach Manchester City (2:0). Przed tygodniem natomiast Red Revils okazali się lepsi od Arsenalu (3:2).

Jednym z kluczowych zawodników Manchesteru United w ostatnich miesiącach niewątpliwie jest Harry Maguire. Anglik jednak nie jest pewny swojej przyszłości w klubie, ponieważ wraz z końcem sezonu wygasa jego kontrakt. Tymczasem w tej sprawie najnowsze doniesienia przekazuje Graeme Bailey. Otóż defensor Czerwonych Diabłów jest pewny pozostania na Old Trafford.

Brytyjski dziennikarz zdradza, że Harry Maguire nigdzie się nie wybiera. Angielski obrońca jest pewny, że lada moment dojdzie do porozumienia z Manchesterem United. Zawodnik nie bierze nawet pod uwagę zainteresowania innych zespołów. Jego celem jest pozostanie na Old Trafford i jest przekonany, że wkrótce nastąpi przełom.

Harry Maguire w obecnym sezonie rozegrał 12 spotkań w koszulce Manchesteru United. Anglik zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.