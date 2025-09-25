Manchester United jest gotowy wykonać odpowiedni krok w stronę zatrzymania zawodnika. A chodzi o Harry'ego Maguire'a. Czerwone Diabły liczą, że uda im się podpisać z Anglikiem nową umowę z niższą pensją - donosi "Sun Sport".

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Harry Maguire zostanie w Manchesterze United?

Manchester United kiepsko rozpoczął sezon. Pojawiło się już wiele doniesień, że z klubem może rozstać się Ruben Amorim. Plotki jednak ucichły po ostatnim meczu. Czerwone Diabły pokonały wówczas Chelsea rezultatem 2:1. Zespół z Old Trafford chce pójść za ciosem i odnieść kolejne zwycięstwo. W następnej kolejce zagrają na wyjeździe z Brentford.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje z obozu Manchesteru United przekazuje „Sun Sport”. Otóż Czerwone Diabły są gotowe zatrzymać zawodnika, który jeszcze nie tak dawno był wypychany z klubu. Chodzi oczywiście o Harry’ego Maguire’a. Otóż władze z Old Trafford mają nadzieję na podpisanie nowego kontraktu z angielskim defensorem.

Wspomniane źródło zaznacza, że Manchester United jednak stawia swoje warunki. Harry Maguire musiałby zgodzić się na obniżkę pensji. Anglik obecnie zarabia około 190 tysięcy funtów tygodniowo. Czas pokaże, czy defensor rzeczywiście zgodzi się na warunki klubu.

Harry Maguire jest zawodnikiem Manchesteru United od 2019 roku. Dotychczas reprezentant Anglii rozegrał 251 spotkań w koszulce zespołu z Old Trafford. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie 16 trafień, a także dziewięć asyst.