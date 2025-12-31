Manchester United wkrótce może pożegnać Rubena Amorima. Czerwone Diabły pracują już nad zakontraktowaniem Olivera Glasnera z Crystal Palace - informuje "CaughtOffside".

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Oliver Glasner zastąpi Rubena Amorima w Manchesterze United?

Manchester United nie zakończy 2025 roku w dobrych humorach. W miniony wtorek podopieczni Rubena Amorima tylko podzielili się punktami z Wolverhampton Wanderers (1:1). Czerwone Diabły znów zaprezentowały się poniżej oczekiwań, przez co po raz kolejny pojawiły się czarne chmury nad portugalskim szkoleniowcem. „CaughtOfside” zdradza, że wkrótce może dojść do zmiany trenera na Old Trafford.

Wspomniane źródło przekazuje również inne bardzo ciekawe wieści z obozu Manchesteru United. Otóż Czerwone Diabły nie zamierzają zostać w sytuacji z tymczasowym trenerem. Władze z Old Trafford rozpoczęły już prace nad zakontraktowaniem następcy Rubena Amorima. Celem angielskiego zespołu jest zatrudnienie Olivera Glasnera, który obecnie jest opiekunem Crystal Palace.

Austriacki szkoleniowiec jest gotowy na zmiany. 51-latek zapowiedział już, że po sezonie opuści Selhurst Park. Manchester United planuje zatem wykorzystać całą sytuację. Wszystko jednak będzie leżało w rękach Rubena Amorima i jego piłkarzy, ponieważ dobra gra sprawi, że Czerwone Diabły przestaną myśleć o zmianie trenera.

Manchester United pierwsze spotkanie w nowym roku rozegra już w najbliższą niedzielę. Przeciwnikiem zespołu z Old Trafford będzie wówczas Leeds United.