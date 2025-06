Manchester City traci pomocnika. Nie zagra w KMŚ!

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Mateo Kovačić

Manchester City bez Chorwata w KMŚ

Mateo Kovacić nie zagra w turnieju kończącym sezon 2024/25. 31-latek kończy rywalizację z 42 występami na koncie. Jego ofensywny dorobek to siedem goli i trzy asysty. Ostatnim meczem reprezentanta Chorwacji był pojedynek z Bournemouth w 37. kolejce Premier League. W tym starciu celnie dogrywał do Omara Marmousha, a w 67. minucie obejrzał czerwoną kartkę. Teraz czeka go dłuższa przerwa, o czym informuje Manchester City.

– Manchester City potwierdza, że Mateo Kovacic przeszedł operację kontuzji ścięgna Achillesa. Chorwacki pomocnik nie weźmie udziału w Klubowych Mistrzostwach Świata FIFA, które odbędą się w czerwcu w Stanach Zjednoczonych. Mateo spędzi lato na rehabilitacji po operacji, a wszyscy członkowie klubu życzą mu szybkiego powrotu do zdrowia – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Angielskie media spekulują, że Kovacić wróci do gry za około trzy miesiące. Nowy sezon Premier League rozpocznie się 16 sierpnia.