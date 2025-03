Man City ma poważny problem. Gwiazdor już po operacji

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Nathan Ake przeszedł w poniedziałek operację

Manchester City przeżywa w obecnym sezonie trudne momenty. Obrońcy mistrzowskiego tytułu w Anglii odpadli z Ligi Mistrzów po porażce z Realem Madryt w 1/8 finału. Natomiast w Premier League zajmują czwarte miejsce, tracący aż 20 punktów do liderującego Liverpoolu.

W minioną sobotę The Citizens awansowali do ćwierćfinału Pucharu Anglii, dzięki zwycięstwu nad Plymouth Argyle (3:1). W podstawowym składzie wystąpił Nathan Ake, ale nie wrócił na boisko po przerwie. Stoper został zniesiony z boiska na noszach. Pep Guardiola od razu zasugerował, że jego uraz może być poważny.

Holender podjął decyzję o operacji kontuzjowanej stopy, by ostatecznie uporać się z problemem, z którym zmagał się od wielu miesięcy. W poście na Instagramie podziękował kibicom za wsparcie i podkreślił, że pozytywnie patrzy w przyszłość. Nie wiadomo jednak, jak długo potrwa jego rekonwalescencja. Standardowy czas gojenia złamania stopy to około sześciu tygodni, lecz w przypadku operacji proces ten może się wydłużyć.

Nieobecność Ake to spory problem dla Guardioli, który w obronie ma coraz mniej opcji. Ruben Dias pozostaje jedynym doświadczonym środkowym defensorem, co może zmusić menedżera do sięgnięcia po młodych zawodników. The Citizens w najbliższą sobotę (8 marca) zagrają na wyjeździe z rewelacyjnym Nottingham Forest w 28. kolejce Premier League.