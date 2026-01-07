Man United pytał o finalistę Ligi Mistrzów. Jest odpowiedź trenera

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Man United

Inzaghi odmówił Man United. Wolał zostać w Al Hilal

Manchester United rozgląda się za nowym trenerem, ponieważ w poniedziałek zwolniony został Ruben Amorim. W pierwszej kolejności chcą znaleźć tymczasowego szkoleniowca do końca sezonu. Następnie wybiorą stałego trenera, który rozpocznie pracę od lipca. W mediach pojawia się coraz więcej kandydatów zarówno na chwilę, jak i na stałe.

Wygląda na to, że faworytem do roli tymczasowego trenera jest Ole Gunnar Solskjaer. Pod uwagę brani są również Michael Carrick i Ruud van Nistelrooy. Jeśli chodzi o zatrudnienie szkoleniowca na stałe, Czerwone Diabły złożyły zapytanie o finalistę Ligi Mistrzów.

Nicolo Schira informuje, że na Old Trafford mieli w planach zatrudnić Simone Inzaghiego. Nie byłaby to żadna niespodzianka, ponieważ włoski taktyk w przeszłości był już łączony z 20-krotnym mistrzem Anglii. Niemniej jednak były trener Interu Mediolan nie był zainteresowany podjęciem pracy w klubie. Aktualnie pracuje w Arabii Saudyjskiej, gdzie prowadzi jednego z gigantów – Al Hilal.

Inzaghi po raz pierwszy opuścił Serie A, wybierając klub zagraniczny. Wcześniej pracował w Lazio w latach 2016-2021, a następnie od 2021 do 2025 roku w Interze Mediolan. Nerazzurri pod jego wodzą dwukrotnie awansowali do finału Ligi Mistrzów. Na swoim koncie ma m.in. mistrzostwo Włoch, trzy krajowe puchary i pięć superpucharów. Z Al Hilal obowiązuje go wieloletni kontrakt.