Man United na celowniku szejków! Pomóc ma Beckham i inne legendy

Manchester United znalazł się na celowniku konsorcjum ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich - informuje The Guardian. W zakupie klubu pomóc ma m.in. Eric Cantona i David Beckham.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: David Beckham

Cantona, Beckham i Rooney mają pomóc w zakupie Man United

Manchester United, choć od dawna ma duże problemy, aby walczyć o najważniejsze trofea, wciąż należy do grona najlepszych klubów na świecie. Nic więc dziwnego, że miliarderzy marzą o zakupie klubu. W lutym 2024 roku współwłaścicielem Czerwonych Diabłów został Sir Jim Ratcliffe. Aktualnie posiada ok. 30% akcji, a reszta wciąż należy do wieloletnich właścicieli, czyli rodziny Glazerów.

Z informacji przekazanych przez serwis The Guardian wynika, że niebawem struktura właścicielska ponownie może się zmienić. Zakupem giganta Premier League zainteresowane jest konsorcjum ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Warto zaznaczyć, że chodzi o większościowy pakiet akcji, który posiada rodzeństwo Glazerów. Ratcliffe wraz z INEOS na pewno zostaną wśród właścicieli.

Aktualnie konsorcjum jest w trakcie tworzenia, starając się zapewnić odpowiednie finansowanie, aby móc rozpocząć rozmowy z rodziną Glazerów. W procesie zakupu Czerwonych Diabłów mają pomóc legendy Manchesteru United. Wśród ambasadorów ma znaleźć się Eric Cantona. Obok niego podobną ofertę otrzymali także David Beckham i Wayne Rooney.

Należy wspomnieć, że jeszcze niedawno zakupem Manchesteru United zainteresowany był szejk Jassim. Do transakcji nie doszło, ponieważ szejk z Kataru wycofał się z tego pomysłu ze względu na kwotę 6 miliardów funtów, jaką zażądali Glazerowie.