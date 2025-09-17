Kevin De Bruyne znów na Etihad Stadium. Trener Man City nie kryje emocji

Man City zmierzy się w czwartek wieczorem z Napoli w roli gospodarza w Lidze Mistrzów. Tymczasem na temat powrotu Kevina De Bruyne na Etihad Stadium głos zabrał Josep Guardiola.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Josep Guardiola o powrocie Kevina De Bruyne do Manchesteru

Man City w czwartkowy wieczór zacznie rywalizację w fazie zasadniczej Ligi Mistrzów. Hiszpański trener Josep Guardiola skomentował powrót byłego pomocnika Obywateli na Etihad Stadium przy okazji potyczki The Citizens z SSC Napoli. Mowa rzecz jasna o Kevinie De Bruyne.

– Oczywiście, to wspaniale, że wrócił. Będę szczęśliwy, widząc go po meczu. Nie jestem zaskoczony jego postawą we Włoszech. Gra na takim poziomie, że nie musi się adaptować. Wnosi do Napoli swój niesamowity talent, wizję gry, podania, asysty i gole. Jest wyjątkowy – powiedział menedżer Man City cytowany przez oficjalną stronę internetową angielskiego klubu.

De Bruyne przeniósł się z Manchesteru City do ekipy z Serie A podczas letniego okna transferowego. Belg rozegrał ponad 400 meczów dla angielskiego klubu, zdobywając 19 trofeów. Na początku sezonu w barwach drużyny prowadzonej przez Antonio Conte pomocnik strzelił dwa gole w trzech meczach.

Man City z Napoli zmierzy się po raz pierwszy od listopada 2017 roku. Górą była wówczas angielska ekipa (4:2). Ogólnie w czterech ostatnich starciach między zespołami dwukrotnie zwyciężali The Citizens, raz lepsza była włoska drużyna, a jedno spotkanie zakończyło się remisem.

Czwartkowa potyczka z udziałem Man City i Napoli rozpocznie się o godzinie 21:00. W roli faworyta do tej konfrontacji przystąpią gospodarze.

