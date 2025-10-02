„Ma na oku pracę w Man United”. Trener z Premier League odrzucił ofertę kontraktu

Manchester United spisuje się poniżej oczekiwań, przez co Ruben Amorim nie może czuć się bezpieczny. BBC Sport podaje, że zainteresowany pracą w klubie ma być Oliver Glasner.

Oliver Glasner odrzucił ofertę Crystal Palace. Myśli o Man United

Manchester United od lat nie potrafi nawiązać do najlepszych czasów, gdy bili się nie tylko o triumf w Premier League, ale również o zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Od prawie roku za wyniki zespołu odpowiada Ruben Amorim, który ze swojej roli wywiązuje się poniżej oczekiwań. Na 49 spotkań pod jego wodzą Czerwone Diabły przegrały aż 21 spotkań, zdobywając średnio 1,35 punktu na mecz.

Kiepski start w sezonie 2025/2026 spowodował, że posada Portugalczyka w teorii nie jest bezpieczna. Choć właściciel Sir Jim Ratcliffe w pełni mu ufa, nie brakuje głosów, że cierpliwość miliardera w końcu się skończy. Panuje również przekonanie, że Amorim uprzedzi ruch zarządu i sam poda się do dymisji, rezygnując z funkcji trenera.

Najnowsze informacje ws. potencjalnego nowego szkoleniowca na Old Trafford przekazał serwis BBC Sport. Ich zdaniem kandydatem na następcę Amorima może być Oliver Glasner, czyli aktualny opiekun Crystal Palace. Austriak z powodzeniem pracuje z drużyną Orłów, sięgając niespodziewanie po triumf w Pucharze Anglii, a także w Tarczy Wspólnoty.

Co więcej, Crystal Palace jest świadome, że pozostanie Glasnera w klubie wydaje się mało prawdopodobne. Umowa trenera obowiązuje do czerwca 2026 roku. Z kolei konto Indykalia News na platformie X informuje, że 51-latek odrzucił ofertę przedłużenia kontraktu, mając na oku pracę w Manchesterze United.

Glasner oprócz sukcesów w Anglii zdobywał trofea również w Niemczech i Austrii. Z Eintrachtem Frankfurt sięgnął po Ligę Europy w sezonie 2021/2022. Natomiast z LASK Linz zdobył mistrzostwo 2. ligi austriackiej w 2017 roku. W CV ma także VfL Wolfsburg.