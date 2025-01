Liverpool złapał zadyszkę. Brentford musi wykorzystać okazję

Brentford - Liverpool to spotkanie 22. kolejki Premier League. Zdaniem bukmacherów zdecydowanym faworytem będą The Reds. Podopieczni Arne Slota chcą przełamać serię dwóch remisów z rzędu w lidze.

Liverpool ma coraz mniejszą przewagę nad Arsenalem

Początek nowego roku w wykonaniu Liverpoolu nie należał do najlepszych. Oprócz łatwego zwycięstwa w Pucharze Anglii z niżej notowanym Accrington podopieczni Arne Slota trzykrotnie zawiedli swoich fanów. Wszystko rozpoczęło się od starcia z Manchesterem United, gdzie The Reds niespodziewanie zremisowali (2:2). Później trafiła się pucharowa porażka z Tottenhamem (0:1) w półfinale Carabao Cup. Na domiar złego w ostatniej kolejce Liverpool męczył się na wyjeździe z rewelacją ligi Nottingham Forest, remisując (1:1).

Strata punktów w ostatnich dwóch kolejkach spowodowała, że przewaga nad Arsenalem stopniała do czterech punktów. Co prawda Liverpool wciąż ma jeden mecz mniej od rywali, lecz dopisując wirtualny komplet punktów, mogli wypracować sobie spokojną zaliczkę ponad 10 punktów w kluczowym momencie sezonu.

Cud na Brentford Community Stadium, remis z Man City doda im skrzydeł

O tym, że Manchester City nie prezentuje poziomu, do którego przyzwyczaił, wie każdy. Mimo wszystko zdobycie punktów w konfrontacji z mistrzem Anglii wymaga sporego wysiłku, a czasem wręcz cudu. Taki zdarzył się kilka dni temu, gdy Brentford w ostatnich dziesięciu minutach odwrócili wynik meczu i zremisowali (2:2). Dobry wynik nad wyżej notowanym rywalem z pewnością dodał im skrzydeł. Thomas Frank i jego podopieczni na pewno będą chcieli ponownie sprawić niespodziankę i wyrwać punkty Liverpoolowi, który złapał ostatnio zadyszkę.

Co prawda podstaw do wiary w zwycięstwo zbyt dużych Brentford nie posiada. Remis z Man City i zwycięstwo z nijakim Southampton nie wystarczą, aby móc realnie myśleć o komplecie punktów z liderem tabeli. Należy również mieć na uwadze, że wcześniej podopieczni Thomasa Franka nie byli w stanie wygrać z Arsenalem (1:3), Brighton (0:0) czy Nottingham Forest (0:2).

Mecze drużyny Brentford Brentford (2.87 xG) 2 Manchester City (2.11 xG) 2 Southampton (0.37 xG) 0 Brentford (3.42 xG) 5 Brentford (0.34 xG) 1 Arsenal (1.68 xG) 3 Brighton (1.46 xG) 0 Brentford (0.64 xG) 0 Brentford (0.88 xG) 0 Nottingham Forest (0.72 xG) 2 Mecze drużyny Liverpool FC Nottingham Forest (0.33 xG) 1 Liverpool FC (1.95 xG) 1 Tottenham 1 Liverpool FC 0 Liverpool FC (2.73 xG) 2 Manchester United (1.53 xG) 2 West Ham (0.46 xG) 0 Liverpool FC (2.87 xG) 5 Liverpool FC (2.12 xG) 3 Leicester (0.32 xG) 1

Brentford – Liverpool: przewidywane składy

Brentford Thomas Frank Liverpool FC Arne Slot Brentford Thomas Frank 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Liverpool FC Arne Slot Rezerwowi 3 Rico Henry 7 Kevin Schade 12 Hakon Valdimarsson 14 Fabio Carvalho 16 Ben Mee 18 Yegor Yarmolyuk 26 Yunus Emre Konak 36 Ji-Soo Kim 50 Benjamin Arthur 3 Wataru Endo 9 Darwin Núñez 14 Federico Chiesa 21 Konstantinos Tsimikas 62 Caoimhin Kelleher 78 Jarell Quansah 84 Conor Bradley 7 Luis Diaz 8 Dominik Szoboszlai

Brentford – Liverpool: kontuzje i zawieszenia

Po stronie Liverpoolu nie ma większych powodów do niepokoju pod względem zdrowotnym. W kadrze meczowej zabraknie jedynie Joe Gomeza, który od kilku tygodni pozostaje wyłączony z gry ze względu na kontuzję uda.

Natomiast inaczej wygląda sytuacja w obozie Brentford. Thomas Frank wciąż nie ma do dyspozycji kilku zawodników podstawowego składu. Na liście niedostępnych piłkarzy znajdują się: Kristoffer Ajer, Josh Dasilva, Aaron Hickey czy Rico Henry.

Kontuzje i zawieszenia Brentford Zawodnik Powrót Joshua Da Silva Operacja kolana Połowa lutego 2025 Aaron Hickey Uraz ścięgna udowego Połowa maja 2025 Gustavo Nunes Kontuzja pleców Koniec stycznia 2025 Ethan Pinnock Stłuczenie Początek lutego 2025 Igor Thiago Wirus Koniec stycznia 2025 Kristoffer Ajer Uraz kostki Początek lutego 2025 Rico Henry Kontuzja kolana Niepewny Fabio Carvalho Uraz pachwiny Niepewny Ben Mee Uraz mięśnia Niepewny Ivan Toney Działania dyscyplinarne w klubie (dochodzenie policyjne, doping, spóźnienia na treningi, problemy z transferem) Po 0 meczach

Kontuzje i zawieszenia Liverpool FC Zawodnik Powrót Joel Matip Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Joe Gomez Uraz ścięgna udowego Początek lutego 2025 Dominik Szoboszlai Choroba Niepewny Tyler Morton Uraz kostki Niepewny Jarell Quansah Choroba Niepewny

Bukmacherzy przewidują łatwe zwycięstwo Liverpoolu

Nie ma żadnych wątpliwości, że Liverpool, choć zagra na wyjeździe, powinien przywieźć ze sobą do domu komplet punktów. The Reds zostali uznani przez bukmacherów za wyraźnego faworyta sobotniej konfrontacji. Odzwierciedla to przede wszystkim różnica w kursach oferowanych na zwycięstwo. Wygraną podopiecznych Arne Slota możemy zagrać ze współczynnikiem 1.44, zaś triumf gospodarzy oszacowano z kursem 5.75. Nieco mniej, bowiem 5.10 wynosi współczynnik na zdarzenie, że mecz zakończy się remisem.

