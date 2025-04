Barcelona chce zatrzymać gwiazdę. Gracz na radarze Liverpoolu

Barcelona zamierza przekonać Ronalda Araujo do pozostania na Camp Nou - czytamy w "Relevo". Urugwajski stoper jest na liście życzeń w Liverpoolu.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Ronald Araujo wzbudza spore zainteresowanie

FC Barcelona sprowadziła Ronalda Araujo z Boston River za niespełna pięć milionów euro. Po siedmiu latach spędzonych na Camp Nou spekuluje się, że Urugwajczyk może opuścić kataloński klub. Środkowy obrońca zmagał się z częstymi problemami zdrowotnymi w ostatnich sezonach. W bieżącej kampanii również nie zdołał ich przezwyciężyć i obecnie przechodzi rehabilitację po urazie uda.

Okazuje się, że 26-latek może trafić do Liverpoolu, który poszukuje doświadczonego stopera na następcę Virgila van Dijka. Dziennikarz “Relevo” Miguel Rico informuje jednak, że Duma Katalonii nie zamierza łatwo rozstawać się ze swoim obrońcą. Klub liczy na to, że Araujo zdecyduje się zostać na kolejny sezon. Jego obecna umowa obowiązuje do lata 2031 roku.

W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia, że władze The Reds rozważają możliwość wymiany z Barceloną. W ramach transakcji na Camp Nou miałby trafić Luis Diaz, a w przeciwnym kierunku powędrowałby Araujo. 26-latek w trwającym sezonie sezonie rozegrał 15 meczów strzelił dwa gole i ma na swoim koncie dwie asysty. Fachowy portal Transfermarkt.de wycenia zawodnika na 50 mln euro.