FC Barcelona – Real Betis: typy, kursy, zapowiedź (05.04.2025)

Pressinphoto Sports Agency/Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

FC Barcelona – Real Betis: typy bukmacherskie

FC Barcelona w tym roku pozostaje bez porażki. Podopieczni Hansiego Flicka grają bardzo konsekwentnie i stawiają kolejne kroki w kierunku zdobycia mistrzostwa Hiszpanii. W sobotę zagrają o dziesiąte ligowe zwycięstwo w lidze. Zadania nie będą mieć łatwego, bowiem na przeciwko stanie Real Betis, który ma na koncie sześć wygranych z rzędu. Nie mniej jednak inne rozstrzygnięcie niż wygrana Barcelony będzie dużą niespodzianką.

FC Barcelona – Real Betis: ostatnie wyniki

FC Barcelona ostatniej porażki doznała 21 grudnia ubiegłego roku, kiedy przed własną publicznością musiała uznać wyższość Atletico Madryt. Od tamtej pory notuje serię dziesięciu kolejnych ligowych spotkań bez porażki, a w każdym z dziewięciu ostatnich zdobywała komplet punktów. To pozwala jej prowadzić w ligowej tabeli i kroczyć w kierunku zdobycia mistrzostwa Hiszpanii. Przed tygodniem podopieczni Hansiego Flicka pewnie 4:1 pokonali u siebie Gironę, a w środę zapewnili sobie awans do finału Pucharu Króla, pokonując na wyjeździe 1:0 Atletico Madryt w rewanżowym meczu 1/2 finału.

Real Betis do sobotniego spotkania z Barcelona również przystąpi w bardzo dobrych nastrojach. Drużyna z Sewilli może się pochwalić sześcioma wygrany z rzędu w La Liga. Dzięki temu pewnie plasują się na szóstym miejscu w tabeli, mając teraz tylko sześć punktów straty do miejsca premiowanego grą w Lidze Mistrzów. Real Betis kontynuuje również walkę w europejskich pucharach. Po ograniu Vitorii Guimaraes awansował do ćwierćfinału Ligi Konferencji, gdzie czekają go pojedynki z Jagiellonią Białystok.

FC Barcelona – Real Betis: historia

W tym sezonie będzie to już trzeci pojedynek obu zespołów. Pierwsze ligowe spotkanie, które na początku grudnia rozegrane zostało w Sewilli, zakończyło się remisem 2:2. Drugi z pojedynków miał natomiast miejsce w połowie stycznia, w ramach 1/8 finału Pucharu Króla. FC Barcelona nie dała żadnych szans swoim rywalom, pewnie wygrywając 5:1 u siebie.

FC Barcelona – Real Betis: kto wygra?

FC Barcelona – Real Betis: kursy bukmacherskie

Choć Real Betis w ostatnich tygodniach prezentuje się fantastycznie, murowanym wręcz faworytem do zwycięstwa w sobotnim meczu uznawana jest Barcelona.

FC Barcelona – Real Betis: przewidywane składy

Na liście nieobecnych w zespole Barcelony przed sobotnim meczem znajdują się Marc Bernal, Andreas Christensen, Marc Casado, Dani Olmo i Marc-Andre ter Stegen. Gotowy do gry powinien być Lamine Yamal, który zmagał się z problemami zdrowotnymi po ostatnim meczu z Atletico Madryt. W drużynie Realu Betis nie zobaczymy natomiast pauzującego za kartki Isco, a pod znakiem zapytania stoi gra Marca Roca.

Na liście nieobecnych w zespole Barcelony przed sobotnim meczem znajdują się Marc Bernal, Andreas Christensen, Marc Casado, Dani Olmo i Marc-Andre ter Stegen. Gotowy do gry powinien być Lamine Yamal, który zmagał się z problemami zdrowotnymi po ostatnim meczu z Atletico Madryt. W drużynie Realu Betis nie zobaczymy natomiast pauzującego za kartki Isco, a pod znakiem zapytania stoi gra Marca Roca.

FC Barcelona – Real Betis: transmisja meczu

Spotkanie FC Barcelona – Real Betis rozegrane zostanie w sobotę (5 kwietnia) o godzinie 21:00. W telewizji transmisja z tego meczu dostępna będzie na kanale Eleven Sports 1.

