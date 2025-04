Śląsk rozważa różne scenariusze. Simundza zostanie w klubie?

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Ante Simundza

Śląsk chce kontynuować współpracę z Ante Simundzą

Śląsk Wrocław w tym sezonie spisuje się bardzo, ale to bardzo słabo. Właściwie trzeba powiedzieć, że gra i wyniki zespołu wciąż aktualnego wicemistrza Polski to istna kompromitacja. Wrocławianie poprzedni rok kończyli na ostatnim miejscu w ligowej tabeli i właściwie każdy stawiał już na drużynie krzyżyk bowiem strata do bezpiecznej lokaty była ogromna.

Dziś, po już kilku tygodniach gry w PKO Ekstraklasie w 2025 roku sytuacja tylko nieco się poprawiła. Mianowicie Śląsk wciąż zamyka tabelę, ale do bezpiecznej lokaty traci już tylko trzy punkty. Duża w tym zasługa trenera Ante Simundzy, który odmienił zespół i poprawił zarówno defensywę, jak i ofensywę. Dlatego też władze klubu chcą przedłużyć z nim kontrakt, o czym poinformował serwis “Śląsk.net”. Rozmowy w tej sprawie już się rozpoczęły, ale warunkiem ich powodzenia jest utrzymanie się klubu w PKO Ekstraklasie.

Wszystko bowiem przez fakt, że po ewentualnym spadku sytuacja finansowa nie będzie pozwalała na kontynuowanie współpracy. “Klubu na usługi Simundzy w I lidze, czyli po ewentualnym spadku, stać nie będzie” – napisano w serwisie “Śląsk.net”. Wiadomo jednak, że po sezonie z klubu odejdzie dyrektor sportowy Rafał Grodzicki, o czym poinformował na naszych łamach Piotr Koźmiński.

