fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ilkay Gundogan

Gundogan może tam kontynuować karierę

Ilkay Gundogan przez lata uchodził za żołnierza Pepa Guardioli i jednego z najważniejszych piłkarzy w kadrze Manchesteru City. W 2023 roku postanowił zmienić otoczenie i w ramach wolnego transferu dołączył do Barcelony. Tam również spisywał się znakomicie, ale z uwagi na problemy finansowe zdecydowano się go pożegnać po zaledwie jednym sezonie. Z pomocą ruszyli Obywatele, którzy ponownie przyjęli go w swoich szeregach. Obecna kampania nie jest jednak dla niego tak dobra, jak wcześniejsze.

Niemiecki pomocnik ma problem z wywalczeniem miejsca w pierwszym składzie. Mimo absencji Rodriego, Guardiola wiele razy wolał stawiać na innych zawodników. W 41 meczach Gundogan uzbierał raptem dwie bramki, co sugeruje, że utracił swój strzelecki instynkt. Dostrzega to także pion sportowy klubu, który planuje latem prawdziwą rewolucję kadrową, a na wylocie jest między innymi właśnie 34-latek.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Wiele wskazuje na to, że Manchester City nie przedłuży wygasającej umowy Gundogana. Tym razem będzie to definitywne pożegnanie, gdyż angielski klub zamierza znacząco odmłodzić kadrę. Jaka przyszłość czeka doświadczonego pomocnika? “TEAMtalk” donosi, że najbliżej mu do Arabii Saudyjskiej, z którą łączono go także rok temu. Tamtejsze kluby poważnie myślą o sprowadzeniu go do siebie.

Na Etihad Stadium Gundogan zarabia obecnie około 230 tysięcy funtów tygodniowo. Saudyjskie ekipy są w stanie zaoferować mu bardzo zbliżone warunki, a być może nawet je poprawić.