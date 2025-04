Wiemy, kto chce Koulourisa. Rywalizacja trzech krajów. Mamy komentarz nowego właściciela Pogoni [NASZ NEWS]

Pogoń przeżywa trudne momenty w tym sezonie. Niemniej wiele wskazuje na to, że sprawy poza boiskowe w końcu zaczynają się układać. Etfhymios Koulouris jest w zyciowej formie. Grek strzelił już 20 goli w lidze, co może zwrócić na niego uwagę klubów z mocniejszych lig.

Gdzie mu będzie lepiej?

Koulouris to absolutnie najlepszy piłkarz Pogoni. Grek nigdy na nic się nie obrażał, zawsze był po stronie drużyny. Nie inaczej było, gdy nastały czasy bez wypłaty. Wtedy też Koulouris wytrzymał. Teraz, w Szczecinie jest inna jednak rzeczywistość. Jaka?

Kilka klubów skontaktowało się z nami w tym temacie. – Jest jednym z naszych liderów, wyjątkowym graczem, ale teraz skupiamy się na finale PP. Nic nie powinno mu przeszkadzać w tym aspekcie – usłyszeliśmy w tej kwestii w Białymstoku. – Nie będę mówił o konkretnych klubach, ale mogę przyznać, że kilka z nich ostatnio zaczęło o nas pytać – dodał działacz Pogoni.



– Zobaczymy co świat przyniesie, ale na razie powstrzymajmy się. Ja bym ten kontrakt przedłuzyl, moja organizacja to samo zarekomenduje. To jeden z naszych liderów, wyjątkowy gracz.