Liverpool prowadzi w wyścigu o napastnika. Chciała go Barcelona

Liverpool jest poważnym kandydatem do zakontraktowania Jonathana Davida. The Reds przeważają nad m.in. Barceloną, o czym informuje serwis "Empire of the Kop".

Źródło: Empire of the Kop

Liverpool poważnym kandydatem do sprowadzenia Davida

Liverpool w tym sezonie radzi sobie na tyle dobrze, że na początku kwietnia jest już praktycznie pewny zdobycia mistrzostwa Anglii. Ekipa Arne Slota od początku kampanii dominowała w lidze i miała jasny plan, dopiero w ostatnich meczach nieco zwolniła tempo, ale dotychczas ustanowiła sobie taką przewagę, że tylko katastrofa może zdetronizować The Reds.

Wiadomo jednak, że niezależnie od wyniku w Premier League, wraz z końcem sezonu dojdzie do wielu zmian w kadrze zespołu Arne Slota. Przede wszystkim odejść ma kilku piłkarzy z ofensywy, a co za tym idzie, klub poszukuje nowych nazwisk. Według informacji przekazanych przez serwis “Empire of the Kop”, Liverpool jest poważnym kandydatem do zakontraktowania Jonathana Davida z LOSC Lille.

25-letni napastnik rodem z Kanady to bardzo mocno rozchwytywany na rynku gracz, który wzbudza zainteresowanie wielu klubów w tym chociażby FC Barcelony. David w obecnym sezonie Ligue 1 rozegrał dla swojego zespołu 43 mecze, w których zdobył 23 gole oraz zanotował 10 asyst. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 45 milionów euro, a jego umowa wygasa wraz z końcem sezonu, więc Liverpool może pozyskać go za darmo.

