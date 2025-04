Arsenal zerwał negocjacje z Nico Williamsem po tym, jak Hiszpan chciał największego w drużynie kontraktu. Tym samym transfer gwiazdora do Premier League się oddala, o czym poinformował serwis "El Nacional".

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Arsenal zrywa negocjacje z Nico Williamsem

Nico Williams to bez dwóch zdań jeden z najbardziej rozchwytywanych obecnie na rynku transferowym zawodników. O możliwość pozyskania utalentowanego skrzydłowego z Hiszpanii walczy wiele klubów, w tym m.in. FC Barcelona, Arsenal oraz Bayern Monachium. W ostatnim czasie mówiło się, że ci ostatni odpuszczają już walkę o piłkarza, a teraz nowe informacje pojawiły się w kontekście Kanonierów.

Według informacji przekazanych przez serwis “El Nacional”, Arsenal zakończył negocjacje z Nico Williamsem po tym, jak Hiszpan zażądał sporej pensji, która przewyższała możliwości klubu. Williams stałby się bowiem najlepiej zarabiającym graczem w zespole Mikela Artety. To przełomowe wieści, bowiem do tej pory wiele wskazywało, że Arsenal oraz przedstawiciele piłkarza zbliżają się do porozumienia.

WIDEO: Arsenal – skróty meczów

Nico Williams w tym sezonie rozegrał dla zespołu Athletic Bilabo 38 spotkań, w których zdobył dziewięć spotkań oraz zanotował siedem asysty. To bardzo dobre liczby, ale 22-latek jeszcze lepszy miał poprzedni sezon, gdzie również wraz z reprezentacją Hiszpanii zdobył mistrzostwo Europy. Serwis “Transfermarkt” wycenia skrzydłowego na 70 milionów euro, a jego umowa w aktualnym klubie wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

Zobacz także: Manchester City chce gracza Barcelony. 50 milionów za następcę De Bruyne