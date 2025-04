fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Dani Olmo

Olmo pomoże Barcelonie w Lidze Mistrzów?

Barcelona podczas zeszłorocznego lata była łączona z wieloma zawodnikami. Ostatecznie jej jedynym transferem okazał się Dani Olmo, na którego wydano około 55 milionów euro. Kibice nie byli przekonani do tego ruchu, a spory pesymizm wywoływała historii jego problemów zdrowotnych. W Katalonii pomocnik także mierzy się z różnymi urazami, a gdy tylko przebywa na boisku – zachwyca świetną grą. Hansi Flick nie może z niego w pełni korzystać, wystawiając go do tej pory w 28 meczach. Przełożyło się to na osiem trafień oraz pięć asyst.

Bez wątpienia Olmo jest jednym z najlepszych zawodników w Barcelonie, jeśli chodzi o jakość piłkarską i umiejętności. Z uwagi na kontuzję przywodziciela pauzuje od ponad tygodnia. Zespół przygotowywał się do dwumeczu w ćwierćfinale Ligi Mistrzów przeciwko Borussii Dortmund z myślą, że 26-latek nie będzie w stanie jej pomóc. Optymistyczne wieści w tym temacie przekazała “Marca”.

Zobacz również: Historyczny dzień dla Polaków. “Polska gurom!”

Okazuje się, że leczenie Olmo przebiega w szybkim tempie, a do gry może wrócić nieco wcześniej. Mógłby nawet znaleźć się w kadrze na kolejne ligowe starcie z Leganes, ale to Flick podejmie ostateczną decyzję. Najważniejsze jest zdrowie piłkarza, a zbyt wczesny powrót do gry może narazić go na dłuższą absencję.

Wiele wskazuje na to, że Olmo będzie w pełni gotowy do gry na rewanż z Borussią Dortmund, który odbędzie się 15 kwietnia na Signal Iduna Park. Tydzień wcześniej Barcelona podejmie zespół z Niemiec przed własną publicznością.