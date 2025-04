fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Manchester City już bez złudzeń

Manchester City w obecnym sezonie przeżywa wielki kryzys. W ostatnich latach zespół Pepa Guardioli kompletnie zdominował angielskie podwórko, cztery razy z rzędu zdobywając krajowe mistrzostwo. Skala problemów w tej kampanii była na tyle duża, że na Etihad Stadium zdecydowano o rewolucji kadrowej, do której dojdzie wraz z nadejściem letniego okienka transferowego.

Brak formy piłkarzy Manchesteru City potwierdził niedzielny występ w hitowych derbach na Old Trafford. Spotkanie z Manchesterem United przebiegało w bardzo powolnym tempie. Do przerwy to Czerwone Diabły były bliższe objęcia prowadzenia. Po zmianie stron Obywatele nieco się rozkręcili, ale wciąż nie tworzyli sobie zbyt wielu dogodnych okazji. Najgroźniejszy w ekipie gości był Omar Marmoush, zaś najbliżej bramki dla gospodarzy był Joshua Zirkzee. Ostatecznie mecz zakończył się bezbramkowym remisem.

Ten wynik oznacza, że Manchester City na siedem kolejek przed końcem sezonu stracił matematyczne szanse na mistrzostwo Anglii. Oczywiście nie było mowy o odrobieniu tak dużej straty do Liverpoolu, ale same statystyki są warte odnotowania. The Reds pewnym krokiem zmierzają po triumf na krajowym podwórku. Lider tabeli Premier League ma 11 punktów przewagi nad drugim Arsenalem. Manchester City walczy z kolei o miejsce w pierwszej czwórce i awans do Ligi Mistrzów.