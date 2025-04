Wielkie kluby z Grecji chcą Pululu. Razem mają 60 tytułów mistrza kraju! [NASZ NEWS]

ZUMA Press Inc Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Gole, które są ozdobą rozgrywek

Afimico Pululu strzelił w tych rozgrywkach Ligi Konferencji UEFA osiem bramek, a kilka z nich było naprawdę przedniej urody. A to strzał piętą, a to niezwykła przewrotka. Napastnik Jagiellonii tymi strzałami odcisnął duże piętno na tych rozgrywkach. Polski klub dotarł do ćwierćfinału, gdzie zmierzy się z Betisem Sevilla.



Oczywiście, takie występy nie przechodzą niezauważone. Goal.pl już zimą informował, że usługami Pululu zainteresował się Besiktas Stambuł. Turecki gigant nie jest jednak jedynym, który zwrócił uwagę na napastnika Jagiellonii. Z naszych najnowszych informacji wynika, że wysoko jego akcje oceniają też greckie kluby.

Grecy mocno naciskają

Docierają do nas wieści, że Pululu chętnie widziałyby w swoich szeregach Olympiakos Pireus i AEK Ateny. To jedne z najbardziej utytułowanych klubów w Grecji. Olympiakos aż 47 razy sięgał po mistrzostwo, a klub z Aten okazał się najlepszy trzynaście razy. Z informacji goal.pl wynika, że oba kluby pytają o kontraktową sytuację świeżo upieczonego reprezentanta Angoli.



Pululu ma kontrakt z Jagiellonią do lata 2026 roku. Portal transfermarkt wycenia go na 5 mln euro, choć dyrektor mistrza Polski, Łukasz Masłowski, w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą wyraził nadzieję, że polski klub zarobi na nim około 6 mln euro.



W ostatnich dniach z Niemiec dotarły informacje, że Pululu zainteresował się VfL Wolfsburg. Zdaniem “Bilda” niemiecki klub mógłby bez większych problemów przeznaczyć kwotę 4-5 mln na napastnika Jagiellonii. Choć, jak wspomniano powyżej, Niemcy nie są jedynym klubem zainteresowanym Pululu.