Real Madryt nie pozyska francuskiego skrzydłowego? Zawodnik bliżej Premier League

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Rayan Cherki bliżej Manchesteru United

Real Madryt zainteresował się jednym z najzdolniejszych piłkarzy młodego pokolenia we Francji. Rayan Cherki, który prezentuje znakomitą formę w barwach Olympique’u Lyonu, znajduje się na radarze Florentino Pereza. Jego kontrakt w klubie z Ligue 1 obowiązuje do połowy 2026 roku, a klauzula odstępnego wynosi tylko 30 milionów euro. Transfer 21-letniego Francuza wydaje się atrakcyjny, jednak to angielskie kluby prowadzą w wyścigu o tego utalentowanego skrzydłowego.

Zarówno Manchester United, jak i Tottenham Hotspur starają się przekonać otoczenie zawodnika, że przeprowadzka do Premier League to najlepszy wybór. To nie pierwszy raz, gdy angielskie kluby próbują zakłócić plany transferowe Królewskich. Regularnie oferują wyższe sumy i podejmują szybsze decyzje, co stawia prezesa Realu w trudnej sytuacji.

Zobacz również: Do Realu Madryt w Lidze Mistrzów nawet nie podchodź (WIDEO)

Perez planuje sporą rewolucję kadrową latem, ale nie zamierza przepłacać za piłkarzy. Zainteresowanie Rayanem Cherkim nie może dziwić, ponieważ w bieżącym sezonie zanotował aż 18 asyst we wszystkich rozgrywkach. Francuz do swojego dorobku dołożył także dziewięć trafień w 36 potyczkach. Co ważne, Francuz nie zdołał jeszcze zadebiutować w kadrze narodowej. Jednak w zespole Trójkoronowych do lat 23 w zeszłym roku zdobył srebrny medal na igrzyskach olimpijskich w Paryżu.