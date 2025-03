Liverpool świętuje, ale przyszłość gwiazdy niepewna

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy Liverpoolu

Alisson w centrum gry i spekulacji

Liverpool po środowym starciu jest nieco bliżej gry w 1/4 finału Ligi Mistrzów. The Reds pokonali PSG (1:0), a duża w tym zasługa Alissona, który udanie stawał na przeszkodzie ekipie z Ligue 1. Tymczasem według wieści Fichajes.net wciąż możliwe jest przedłużenie kontraktu z klubem z Anfield Road przez Brazylijczyka.

W kontekście przyszłości Alissona nie brakuje różnych spekulacji w mediach. Tymczasem najnowsze wieści dają do zrozumienia, że zawodnik może ostatecznie przedłużyć swój pobyt w Liverpoolu. Brazylijczyk potwierdził swoim środowym występem, że dużo znaczy dla drużyny. Mimo że jest kilka europejskich ekip na to, aby pozyskać zawodnika, to władze przedstawiciela Premier League mają wykazywać zainteresowanie, aby zatrzymać zawodnika w klubie na dłużej.

Kluczowe dla losów bramkarza będzie jednak to, jakie on sam będzie miał chęci. 32-letni gracz ma kontrakt ważny z Liverpoolem do końca czerwca 2027 roku. Ostatnią umowę z angielską ekipą przedłużył w sierpniu 2021 roku.

W tym sezonie Alisson wystąpił jak na razie w 26 spotkaniach. Puścił w nich 20 bramek i 12 razy zachował czyste konto. Zawodnik do Liverpoolu trafił w lipcu 2018 roku z AS Romy. Kosztował wówczas ponad 62 miliony euro. Dzisiaj natomiast rynkowa wartość Alissona kształtuje się na poziomie mniej więcej 25 milionów euro.

