FC Barcelona bliżej ćwierćfinału, ale z problemem Balde

FC Barcelona wykonała w środę krok w kierunku awansu do 1/4 finału w Lidze Mistrzów. Tymczasem okazuje się, że przed spotkaniem ligowym z Osasuną gigant La Liga może mieć kłopot. Z bólem kostki boisko po ostatnim gwizdku sędziego opuścił Alejandro Balde. Wieści na ten temat przekazał Javi Miguel Club z dziennika AS, dając do zrozumienia, że celem jest, aby doprowadzić piłkarza do pełnej sprawności na wtorkowe rewanżowe starcie z Benfiką.

Po spotkaniu miało się okazać, że zawodnik nie tylko był wyczerpany z powodu wysiłku fizycznego, ale też doznał poważnego urazu kostki. Właśnie ten sprawił, że Balde nie był w stanie kontynuować gry. Tym samym trener Hansi Flick, dostrzegając problem u piłkarza, podjął decyzję, aby Gerard Martin przejął jego obowiązki.

21-letni gracz to lewy defensor, którego już dzisiaj rynkowa wartość kształtuje się w wysokości 50 milionów euro. Balde to wychowanek Barcelony, który ma kontrakt ważny z klubem do końca czerwca 2028 roku.

W tym sezonie siedmiokrotny reprezentant Hiszpanii wystąpił jak na razie w 35 meczach. Zdobył w nich jedną bramkę i zaliczył też sześć asyst. Na boisku piłkarz spędził ponad 2700 minut. Tymczasem sobotni mecz z Osasuną zespół dowodzony przez Hansiego Flicka zacznie się o godzinie 21:00. Katalończycy w roli gospodarza są bez porażki od siedmiu spotkań.

