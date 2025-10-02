Liverpool ma poważny problem. Alisson Becker nabawił się bowiem kontuzji ścięgna udowego. Brazylijski golkiper będzie pauzował około sześciu tygodni - przekazuje David Ornstein.

Alisson Becker kontuzjowany

Liverpool we wtorkowy wieczór rozgrywał swoje drugie spotkanie w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Tym razem mistrzowie Premier League mierzyli się na wyjeździe z Galatasaray. Rywalizacja nie ułożyła się po myśli podopiecznych Arne Slota. The Reds ponieśli bowiem niespodziewaną porażkę rezultatem 0:1. A bohaterem rywalizacji został Victor Osimhen, autor zwycięskiego trafienia.

W trakcie meczu Liverpool był zmuszony do zmiany na pozycji bramkarza. Alissona Beckera zastąpił Giorgi Mamardaszwili. Zmiana była podyktowana problemami zdrowotnymi golkipera. Reprezentant Brazylii przeszedł już szczegółowe badania i w tej sprawie informacje przekazuje David Ornstein. Otóż 33-latek nabawił się urazu ścięgna udowego.

Liverpool ma spory kłopot, ponieważ absencja Alissona Beckera potrwa około sześciu tygodni. Brazylijczyk ma wrócić do gry dopiero po listopadowej przerwie reprezentacyjnej. Arne Slot zatem będzie musiał zacząć stawiać na Giorgiego Mamardaszwilego. Gruzin będzie miał okazję udowodnić, że nieprzypadkowo trafił na Anfield Road.

Alisson Becker natomiast jest zawodnikiem Liverpoolu od 2018 roku. Dotychczas reprezentant Brazylii rozegrał 307 spotkań między słupkami The Reds. 33-latek może się pochwalić świetną liczbą czystych kont. Udało mu się bowiem aż 129 meczów zakończyć bez straconego gola.