Arsenal przedłuży umowę z ważną postacią. Podwyżka wynagrodzenia

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Leandro Trossard

Leandro Trossard zostanie w Arsenalu

W ostatnich tygodniach przyszłość Leandro Trossarda budziła spore emocje, ponieważ nie brakowało spekulacji na temat możliwego odejścia Belga z Arsenalu. 30-letni skrzydłowy znalazł się na radarze takich klubów jak Bayern Monachium, Borussia Dortmund, Brentford czy Galatasaray Stambuł. Wszystko wskazywało na to, że zawodnik rozważa zmianę otoczenia, aby zyskać więcej minut. Ostatecznie jednak Leandro Trossard zdecydował się pozostać na Emirates Stadium i kontynuować swoją karierę w londyńskim klubie.

Jak poinformował Ben Jacobs z portalu „GiveMeSport”, Leandro Trossard przedłuży bowiem kontrakt z Arsenalem do 30 czerwca 2027 roku. Jego obecna umowa obowiązuje do połowy 2026 roku, ale Kanonierzy zdecydował się z wyprzedzeniem zabezpieczyć przyszłość atakującego, który cieszy się dużym uznaniem Mikela Artety. Nowa umowa ma również zagwarantować Belgowi podwyżkę, co jest formą docenienia jego wkładu w grę drużyny The Gunners. Dla samego zawodnika to także wyraźny sygnał, że jest potrzebny hiszpańskiemu trenerowi.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Mikel Arteta wielokrotnie podkreślał, jak istotnym elementem w zespole Kanonierów jest Leandro Trossard. 45-krotny reprezentant Belgii wyróżnia się wszechstronnością, ponieważ może występować zarówno na skrzydle, jak i w roli fałszywej dziewiątki. Co ważne, piłkarz nie narzeka na swoją pozycję w drużynie i zawsze daje z siebie maksimum, niezależnie od tego, czy zaczyna mecz w pierwszym składzie, czy na ławce rezerwowych. Od momentu przyjścia do Arsenalu rozegrał już 124 spotkania, w których zdobył 28 goli i zanotował 23 asysty. Według portalu „Transfermarkt” jego obecna wartość rynkowa wynosi 22 miliony euro.