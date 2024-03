IMAGO / MI News Na zdjęciu: Piłkarze Nottingham Forest

Nottingham Forest nie zbilansowało swoich wydatków

Klub musiał liczyć się z możliwą karą

Według The Guardian jest to odjęcie czterech punktów

The Guardian: Nottingham Forest traci cztery punkty w Premier League

W ostatnich miesiącach władze Premier League z większą uwagą przyglądają się wydatkom klubów. Wcześniej karę za załamanie zasad finansowych nałożono m.in. na Everton, a teraz taki sam los spotka Nottingham Forest, o czym poinformował serwis The Guardian. Oprócz tego toczy się śledztwo ws. Manchesteru City.

Nottingham Forest ma mieć odjęte cztery punkty, co spowoduje degradację do strefy spadkowej. To pokłosie niezbilansowanych wydatków. Przypomnijmy, że czasu awansu do Premier League klub pozyskał 42 zawodników za około 250 milionów funtów, co pomogło im utrzymać się w elicie w zeszłym sezonie.

Najpewniej władze złożą apelację, a jednym z głównych argumentów ma być to, że po awansie do Premier League są potrzebne wielkie inwestycje, aby rywalizować na najwyższym poziomie.