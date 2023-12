IMAGO / Alexandre Neto/SPP Na zdjęciu: Pep Guardiola

Obecny sezon dla Manchesteru City nie jest zbyt udany

W lidze ekipa Pepa Guardioli jest daleko z tyłu

Teraz szkoleniowiec mówi o obecnej sytuacji w zespole

Kryzys?

Manchester City przez ostatnie lata przyzwyczaił nas to tego, że wygrywa w praktycznie każdym meczu. Oznacza to, że potknięcia zespołu Pepa Guardioli były zawsze bardzo mocno wyciągane i komentowane. Niemniej ostatnie miesiące i tygodnie pokazały, że forma “The Citizens” jest daleka od ideału, a właściwie jest sinusoidom. Teraz szkoleniowiec opowiedział o obecnej sytuacji drużyny.

– To dobrze, że znów w nas zwątpili. Zobaczymy, co się wkrótce stanie. Powiedziałem kilka dni temu, że zagraliśmy bardzo dobrze z Crystal Palace, Liverpoolem czy Tottenhamem i nie wygraliśmy żadnego z tych starć. To dowód na to, że nikogo nie obchodzi styl, w jakim gramy – powiedział Guardiola na konferencji prasowej.

– Przez osiem lat graliśmy podobnie, ale teraz, jak nie wygrywamy, to od razu mówią o kryzysie czy innej katastrofie – dodał.

