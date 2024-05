FC Barcelona może latem zakończyć współprace z Robertem Lewandowski, głosi w swoim niedzielnym wydaniu kataloński Sport. Polski napastnik ma kontrakt ważny do 2026 roku.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski ma zapewnić FC Barcelonie zastrzyk finansowy

FC Barcelona w sezonie 2023/2024 nie odniesie spektakularnych sukcesów, mając na myśli rozgrywki La Liga czy Ligę Mistrzów. Jednocześnie klub z Camp Nou znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej. Mimo wszystko w klubie planowane są transfery, więc realny scenariusz zakłada, że środki na nowe twarze będą następstwem sprzedaży kluczowych graczy. Ostatnio nie brakuje spekulacji dotyczących przyszłości Roberta Lewandowskiego.

Kataloński Sport daje do zrozumienia, że Barca może niebawem podjąć radykalną decyzję w sprawie przyszłości kapitana reprezentacji Polski. Władze klubu z La Liga są zaniepokojone wysokimi apanażami piłkarza. Barca podobno rozważa możliwość rozstania zawodnikiem po zakończeniu sezonu, chcąc uzyskać środki na transfer nowego napastnika.

Jasne jest, że Lewandowski jest darzony w klubie z La Liga dużym szacunkiem. W związku z tym brany pod uwagę jest też scenariusz związany z tym, że Polak finalnie nie zmieni klubu. Wiązałoby się to jednak z tym, że Lewandowski musiałby się zgodzić na obniżenie wynagrodzenia.

Robert Lewandowski powinien odejść z FC Barcelony? Tak 53% Nie 33% Trudno powiedzieć 13% 15 + Głosy Oddaj swój głos: Tak

Nie

Trudno powiedzieć

Media ostatnio obiegły wieści, że polski napastnik będzie mógł liczyć w kolejnej kampanii na zarobki na poziomie 32 milionów euro i to przed opodatkowaniem. W kontrakcie piłkarza jest też zapisana opcja przedłużenia go o kolejne 12 miesięcy. Gdyby tak się stało, to w takim przypadku Lewandowski według medialnych informacji miałby rocznie zarabiać 26 milionów euro.

Lewy występuje w Barcelonie od 2022 roku. W tym sezonie napastnik rozegrał w 45 meczach, strzelając w nich 24 gole. Na koncie zawodnika znalazło się również dziewięć asyst.

Czytaj więcej: Real Madryt szykuje bombę transferową na 2025 rok