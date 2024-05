Arka o krok od awansu! Pasjonująca walka na finiszu Fortuna 1. ligi [WIDEO]

Na dwie kolejki przed końcem sezonu Arka Gdynia ma sześć punktów przewagi nad 3. GKS-em Katowice i jest o krok od awansu do PKO Ekstraklasy.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Arki Gdynia

Derby Trójmiasta w PKO Ekstraklasie coraz bliżej

Sezon Fortuna 1. ligi wchodzi w ostatnią, decydującą fazę rozgrywek. Do końca kampanii 2023/24 pozostały już tylko dwie kolejki, ale wciąż sporo może się jeszcze wydarzyć. Na górze tabeli poza Lechią Gdańsk, która jest już pewna awansu, nic nie jest jeszcze przesądzone. O drugie miejsce premiowane bezpośrednią kwalifikacją walczy Arka Gdynia oraz GKS Katowice. Z kolei grono potencjalnych uczestników baraży jest bardzo duże i kończy się dopiero na 8. miejscu i ekipie Motoru Lublin.

Niemniej najpoważniejszym faworytem do powrotu do PKO Ekstraklasy jest zespół z Trójmiasta. Podopieczni Wojciecha Łobodzińskiego udowodnili to w starciu ze zdegradowanym już Zagłębiem Sosnowiec, wygrywając na własnym stadionie 1:0 po golu z rzutu karnego Olafa Kobackiego. Choć należy zaznaczyć, że z przebiegu całego spotkania wynik mógł być zgoła odmienny, bowiem goście mieli kilka groźnych sytuacji i z pewnością było ich stać tego dnia na choćby jeden punkt, którego pomimo sporej walki nie udało się wywalczyć.

Finalnie jednak trzy punkty zostają nad morzem i Arka na dwie kolejki przed końcem ma sześć punktów przewagi nad trzecim GKS-em Katowice. Ale co ciekawe, do końca sezonu mają oni dwa bardzo trudne mecze, pierwszy derbowy z Lechią oraz ostatni właśnie z katowiczanami. To oznaczać może, że finalne rozstrzygnięcie poznamy dopiero w ostatniej kolejce Fortuna 1. ligi, gdzie o wszystkim zdecydują mecze w ramach multiligi.

