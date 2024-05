fot. PressFocus Na zdjęciu: Puszcza Niepołomice - Warta Poznań

Puszcza blisko wyjątkowego osiągnięcia, Ruch spada z Ekstraklasy

Puszcza Niepołomice i Warta Poznań w tej kampanii cały czas są zaangażowane w walkę o ligowy byt. W niedzielnym starciu w rywalizacji o dużym ciężarze gatunkowym emocji nie mogło zabraknąć. Na dodatek w przypadku zwycięstwa drużyny Tomasza Tułacza definitywnie szanse na utrzymanie mógł stracić Ruch Chorzów.

W pierwszej odsłonie rywalizacji piłka do siatki została skierowana tylko raz. Udało się to Łukaszowi Sołowiejowi w ósmej minucie. Niemniej kilka chwil później po weryfikacji VAR sędzia Daniel Stefański uznał, że zawodnik był na pozycji spalonej i jego trafienie zostało anulowane. Jeszcze w pierwszych trzech kwadransach spotkaniach okazje na gola mieli Roman Jakub i Michał Walki. Finalnie jednak po próbach żadnego z graczy gola nie było. Tym samym do przerwy miał miejsce rezultat 0:0.

Ruch spada z Ekstraklasy

W drugiej połowie wynik rywalizacji został otwarty w 51. minucie. Walki oddał mocne uderzenie sprzed pola karnego i Jędrzej Grobelny został zmuszony do kapitulacji. W tym momencie matematyczne szanse na utrzymanie tracił Ruch, a i sytuacja zespołu Dawida Szulczka mocno się skomplikowała. Niepołomiczanie jednak szukali kolejnego trafienia. Efektowną przewrotką bramkę na 2:0 w 59. minucie próbował zdobyć Kamil Zapolnik, ale bramkarz Warty spisał się bez zarzutu.

MICHAŁ WALSKI! 💣 Silne uderzenie z rzutu wolnego i @MKSPuszcza prowadzi z Wartą! 🔥



— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) May 12, 2024

Z kolei w 76. minucie Artur Siemaszko strzelił kolejnego gola. Trafienie nie zostało jednak uznane z pozycji spalonej. W końcówce meczu zagotowało się natomiast w polu karnym gospodarzy. Dawid Szymonowicz był blisko zdobycia bramki wyrównującej. Niemniej na przeszkodzie stanęła poprzeczka i ostatecznie trzy punkty zainkasowała Puszcza, co skutkuje spadkiem z ligi Niebieskich z Chorzowa.

Puszcza Niepołomice – Warta Poznań 1:0 (0:0)

1:0 Michał Walski 51′