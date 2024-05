fot. QSP / Alamy Na zdjęciu: Toni Kroos

Toni Kroos wciąż nie podjął decyzji

Toni Kroos ma kontrakt ważny z Realem Madryt tylko do końca czerwca tego roku. Nie milkną zatem doniesienia dotyczące przyszłości Niemca w klubie. Niewykluczone, że wpływ na los zawodnika będzie miał transfer Kyliana Mbappe. Defensa Central prorokuje, że trener Carlo Ancelotti może zdecydować się na zmianę ustawienia drużyny. Ciekawe informacje podał natomiast na platformie X dziennikarz Ramon Alvarez de Mon.

“Kroos nadal ma wątpliwości w sprawie przedłużenia umowy z Realem Madryt. Nie chce przeżyć ostatniego roku, w którym nie odgrywa głównej roli w zespole. Możliwość zmiany systemu gry przez Real na 4-3-3 z Mbappe może sprawić, że zawodnik nie będzie kluczową postacią w środku pola. Według moich informacji Kroos nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji” – napisał dziennikarz na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Gwiazda może zakończyć karierę

Wygląda zatem na to, że przyszłość Kroosa to wciąż jedna duża niewiadoma. Mimo że niemiecki pomocnik wciąż prezentuje formę, która uprawnia go do gry w ekipie z Estadio Santiago Bernabeu. Brak decyzji piłkarza w sprawie przyszłości ma wpływ na to, że kibice coraz bardziej niepokoją się o los zawodnika. Pojawiają się nawet głosy, że zawodnik może finalnie zakończyć piłkarską karierę po najbliższych mistrzostwach Europy. Fakt powrotu zawodnika do drużyny narodowej może być wskazówką, że wielka piłkarska impreza ma być ostatnim ważnym wydarzeniem dla Kroosa w życiu piłkarza.

Doświadczony gracz niejednokrotnie dawał do zrozumienia, że Real może być jego ostatnim klubem w karierze. Tym samym realny scenariusz może być taki, że piłkarz zawiesi buty na kołku i zakończy karierę jako jeden z najlepszych zawodników świata, jak zrobił to swego czasu Zinedine Zidane.

