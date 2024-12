Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Guardiola zdecydował się na wyznanie

Manchester City notuje fatalny okres. Niekorzystna passa Obywateli rozpoczęła się 30 października od porażki z Tottenhamem w EFL Cup. Mistrzowie Anglii nie wygrali żadnego z siedmiu kolejnych spotkań, a sześć z nich zakończyli porażką. Przełamanie nastąpiło 4 grudnia – The Citizens pokonali 3:0 Nottingham Forest w Premier League. Jednak już w następnym meczu zremisowali 2:2 z Crystal Palace, natomiast w środę przegrali 02: z Juventusem w Lidze Mistrzów. Pep Guardiola nie przywykł do takich wyników.

Wideo: Manchester City – sezon 2024/25

Hiszpan wydaje się przygnębiony sytuacją, z którą aktualnie mierzy się na Etihad. Po ostatnim gwizdku rywalizacji ze Starą Damą trener City rozmawiał z Lucą Toni. Legendarny napastnik reprezentował redakcję Amazon Prime Italy. Guardiola zwierzył mu się ze swoich obecnych problemów:

– Czy Manchester wysyła mnie do domu? Jeśli tak, to wracam do domu. Co można zrobić w życiu? Życie nie zawsze układa się po naszej myśli. (…) Jestem osobą, która czasami się denerwuje. Mam złe dni, często się mylę, a chamstwo mnie denerwuje. Czy czasami tracę rozum? Tak. Źle śpię i nie trawię dobrze jedzenia. Zawsze muszę jeść lekko. Wieczorem tylko zupę. Ale jestem tym samym trenerem, co pięć miesięcy temu. Tym, który zdobył tytuł. Nie walczę ze swoim stanem umysłu. Jeśli mój stan umysłu jest brzydki, to jest brzydki. Ale wiem, że to minie. To samo jest prawdą, gdy jestem szczęśliwy. Wiem, że to minie. Jestem przekonany, że będzie to rok, w którym zmierzymy się wielkimi trudnościami. Musimy znaleźć ciągłość. Ale jeśli nam się uda, rywalom nie będzie łatwo stawić nam czoła.

Pep Guardiola już w niedzielę będzie mógł poprawić sobie humor. Manchester City mierzy się z Manchesterem United w hitowym pojedynku 16. kolejki Premier League.