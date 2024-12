Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Arki Gdynia

Dawid Szwarga oficjalnie obejmuje Arkę Gdynia

Arka Gdynia już na początku października informowała w specjalnym komunikacie, że po zakończeniu rudny jesiennej w rozgrywkach Betclic 1. ligi dojdzie do zmiany na stanowisku pierwszego trenera zespołu. Wpływu na decyzję władz klubu nie miały znakomite wyniki uzyskiwane przez trenera Tomasza Grzegorczyka, który doprowadził zespół z Trójmiasta na pozycję wicelidera 1. ligi i z pewnością pod jego wodzą można było odczuwać przyjemność z oglądania spotkań gdynian.

Mimo wszystko klub zdecydował, że wraz z nową rundą pracę w Arce rozpocznie trener Dawid Szwarga. Były szkoleniowiec Rakowa Częstochowa oraz asystent Marka Papszuna już oficjalnie został zaprezentowany przez drużynę z Gdyni. Szkoleniowiec młodego pokolenia podpisał z klubem umowę do końca czerwca 2026 roku z opcją przedłużenia po stronie klubu.

– Jestem pewien, że tutaj spotkam ludzi, którzy będą ten silny projekt tworzyć. Właściciel Marcin Gruchała i dyrektor sportowy Veljko Nikitović to pierwsze osoby, które przekonały mnie do tego, by przyjść do Arki. Ich plany, strategia i koncepcja rozwoju Klubu były kluczowe, żebyśmy doszli do porozumienia o współpracy – powiedział Dawid Szwarga w rozmowie z oficjalną stroną klubową.

Do tej pory jako pierwszy trener Szwarga pracował w Rakowie w sezonie 2023/24. Wówczas w 52 spotkaniach 34-latek uzyskał średnią punktową na poziomie 1,52 pkt/mecz.

